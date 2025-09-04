Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα, οι Radiohead, επιστρέφουν μετά από επτά χρόνια, ανακοινώνοντας μια σειρά από συναυλίες στην Ευρώπη. Οι εμφανίσεις τους είναι προγραμματισμένες για τα τέλη του 2025, με τους χιλιάδες θαυμαστές τους να έχουν ήδη μπει σε κατάσταση αναμονής.

Η απόφαση του συγκροτήματος για την πώληση των εισιτηρίων είναι ξεκάθαρη και θα γίνει μόνο μέσω εγγραφής στην επίσημη ιστοσελίδα τους, radiohead.com. Οι εγγραφές ξεκινούν την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα μέλη της μπάντας, η απόφαση για την επιστροφή τους πάρθηκε όταν βρέθηκαν ξανά όλοι μαζί σε μια πρόβα. «Μετά από μια παύση επτά ετών, ήταν πολύ ωραίο να παίζουμε ξανά τα τραγούδια μας και να επανασυνδεθούμε με μια μουσική ταυτότητα που έχει χαραχθεί βαθιά μέσα μας», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το αν θα υπάρξουν περισσότερες ημερομηνίες, οι Radiohead διευκρινίζουν ότι δεν αναμένεται να ανακοινώσουν επιπλέον εμφανίσεις, αλλά αφήνουν και ένα μικρό «παράθυρο» ανοιχτό, λέγοντας: «Ποιος ξέρει πού θα οδηγήσει όλο αυτό».

Η επιστροφή τους αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με το κοινό να ανυπομονεί να τους δει και πάλι ζωντανά στη σκηνή.