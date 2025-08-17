Πέθανε ο ηθοποιός Τέρενς Σταμπ σε ηλικία 87 ετών – Έγινε γνωστός από τον ρόλο του στρατηγού Ζοντ στην ταινία “Σούπερμαν”

Ο Βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, γνωστός για τους ρόλους τους σε πολλές ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «Σούπερμαν» και «Οι περιπέτειες της Πρισίλα, βασίλισσας της ερήμου», απεβίωσε σήμερα το πρωί σε ηλικία 87 ετών, ανακοίνωσε η οικογένεια του σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Φυσιογνωμία του Λονδίνου των Swinging Sixties, ο Τέρενς Σταμπ έμεινε αξέχαστος για το ρόλο του στρατηγού Ζοντ στον «Σούπερμαν», καθώς και για το ρόλο του στο «Θεώρημα» του Παζολίνι. Η καριέρα του διήρκεσε έξι δεκαετίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, το οποίο θα συνεχίσει να αγγίζει και να εμπνέει τους ανθρώπους για πολλά χρόνια», έγραψε η οικογένειά του σε ανακοίνωση.

Γιος εργάτη, πρωτοεμφανίσθηκε το 1962 στο ρόλο ενός ναύτη που απαγχονίσθηκε επειδή σκότωσε έναν συνάδελφό του: η ταινία «Μπίλι Μπαντ» του Πίτερ Ουστίνοφ του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού.

Ο ηθοποιός με τα σαγηνευτικά μπλε μάτια συνέχισε υποδυόμενος έναν ψυχοπαθή στον «Συλλέκτη» του Γουίλιαμ Γουάιλερ, ταινία για την οποία τιμήθηκε με το βραβείο ερμηνείας το 1965 στις Κάννες.

Ο Κεν Λόουτς τον προσέλαβε για την πρώτη του ταινία, «Όχι δάκρυα για την Τζόυ» (1967).

Αφού έμεινε για καιρό στην αφάνεια, το 1977, ο Ρίτσαρντ Ντόνερ τον επέλεξε για να υποδυθεί τον στρατηγό Ζοντ στον «Σούπερμαν».

Το 1994 υποδύθηκε επίσης την Μπερναντέτ, την τρανσέξουαλ της ταινίας «Οι περιπέτειες της Πρισίλα, βασίλισσας της ερήμου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι το τέλος της καριέρας του, συμμετείχε τόσο σε μεγάλες παραγωγές («Πόλεμος των Άστρων», «Ο Σικελός», «Γουόλ Στριτ») όσο και σε ανεξάρτητες ταινίες όπως οι «Συμβόλαιο με το θάνατο» του Στίβεν Φρίαρς (1984) ή «Ο Εγγλέζος» του Στίβεν Σόντερμπεργκ (1999).