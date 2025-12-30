Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Αναλυτικά οι δωρεάν εορταστικές εκδηλώσεις σε Αθήνα και Πειραιά

Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το 2026 με εντυπωσιακές δωρεάν εκδηλώσεις, προσφέροντας πληθώρα επιλογών για όσους θα περάσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην πρωτεύουσα. Από την πλατεία Συντάγματος μέχρι τον Πειραιά, η μουσική και τα φαντασμαγορικά σόου θα έχουν την τιμητική τους.

Ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί το κοινό στην Πλατεία Συντάγματος στις 22:00, με οικοδεσπότες τον Νίκο Μουτσινά και την Τόνια Σωτηροπούλου.

Στη σκηνή θα βρεθούν ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη, ενώ την αντίστροφη μέτρηση θα συνοδεύσει το μεγαλύτερο drone show που έγινε ποτέ στην πόλη, μαζί με οικολογικά πυροτεχνήματα.

Η Περιφέρεια διοργανώνει δύο μεγάλες συναυλίες:

Πεδίον Άρεως: Η Ελένη Φουρέιρα υπόσχεται ένα εκρηκτικό dance show, με τη συμμετοχή του ZAF και του DJ Bobito .

Η υπόσχεται ένα εκρηκτικό dance show, με τη συμμετοχή του και του . Πάρκο Τρίτση: Η Κλαυδία και οι DJ Playmen θα αναλάβουν τη διασκέδαση με ένα πάρτι που θα διαρκέσει μέχρι το πρωί.

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Ζερόμ Καλούτα υποδέχεται το κοινό σε ένα μεγάλο πάρτι στην Αγορά.

Η Alexandra Sieti θα δώσει τον ρυθμό με soul και funk μελωδίες, ενώ μετά την αλλαγή του χρόνου ο Sunshine Pedro θα αναλάβει τα decks. Τα σιντριβάνια θα «χορεύουν» εορταστικά, ενώ το παγοδρόμιο θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 02:00.

Ο Πειραιάς θα καλωσορίσει το νέο έτος με έναν εντυπωσιακό φωτισμό στον Πύργο της πόλης. Το υπερθέαμα από πυροτεχνήματα και βεγγαλικά θα είναι ορατό σε ολόκληρο τον δήμο, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα πάνω από το λιμάνι.