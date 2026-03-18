Μουσικός περίπατος στο Μουσείο Ακρόπολης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Το Μουσείο Ακρόπολης υποδέχεται την άνοιξη με μια αλλιώτικη συναυλία μουσικής δωματίου στην Αίθουσα του Παρθενώνα, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο του κύκλου «Μουσικοί Περίπατοι» που οργανώνει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Βαγγέλης Σταθουλόπουλος, Χριστίνα Παντελίδου, Σπύρος Μουρίκης, Οδυσσέας Μπάσιος, Γρηγόρης Ασωνίτης) και ο Δημήτρης Δεσύλλας στα κρουστά, θα ερμηνεύσουν δύο διάσημα έργα σε μεταγραφή για αυτό το σύνολο οργάνων.

Το πρόγραμμα φέρνει σε διάλογο τον Αντονίν Ντβόρζακ με τον Μάνο Χατζιδάκι, δύο συνθέτες φαινομενικά πολύ μακρινούς, που όμως μοιράζονται την ομορφιά του λυρισμού και τη μαγεία της μελωδίας. Εκτός όμως από την ακαταμάχητη γοητεία των έργων τους, έχουν ένα ακόμα κοινό. Έζησαν και οι δύο για κάποια χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη: ο Ντβόρζακ από το 1892 ως το 1895 και ο Χατζιδάκις από το 1966 ως το 1972.

Τα έργα που θα ακουστούν στη συναυλία -σε μεταγραφές για σύνολο ξύλινων πνευστών- γράφτηκαν επί αμερικανικού εδάφους, και έμελλε να μείνουν στην Ιστορία ως πολύ αγαπημένα δείγματα γραφής των δύο δημιουργών. Το «Αμερικανικό» Κουαρτέτο του Ντβόρζακ είναι βασικό κομμάτι του ρεπερτορίου μουσικής δωματίου και ένα από τα γνωστότερα έργα του Τσέχου ρομαντικού, ενώ το Χαμόγελο της Τζοκόντας του Χατζιδάκι δεν παύει ποτέ να συγκινεί με το γνήσιο συναίσθημα νοσταλγίας που το χαρακτηρίζει.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του Μουσείου, οι καταξιωμένοι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών θα παρουσιάσουν τα εξής έργα:

ΑΝΤΟΝΙΝ ΝΤΒΟΡΖΑΚ (1841 – 1904)

Κουαρτέτο εγχόρδων αρ.12 σε φα μείζονα, έργο 96 «Αμερικανικό» (μεταγραφή για κουιντέτο ξύλινων πνευστών)

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ (1925 – 1994)

Το Χαμόγελο της Τζοκόντας (μεταγραφή για κουιντέτο ξύλινων πνευστών και κρουστά)

Στην εκδήλωση συμμετέχουν: Βαγγέλης Σταθουλόπουλος | φλάουτο, Χριστίνα Παντελίδου | όμποε, Σπύρος Μουρίκης | κλαρινέτο, Οδυσσέας Μπάσιος | φαγκότο, Γρηγόρης Ασωνίτης | κόρνο, Δημήτρης Δεσύλλας | κρουστά.

Όπως ενημερώνει το Μουσείο Ακρόπολης, η έναρξη ηλεκτρονικών κρατήσεων θα γίνει την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, 10 π.μ. Λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας, για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας στην εκδήλωση απαιτείται ηλεκτρονική κράτηση θέσης στο events.theacropolismuseum.gr και προμήθεια εισιτηρίου 10 ευρώ από τα ταμεία του Μουσείου την ημέρα της εκδήλωσης, από τις 5:00 μ.μ. έως τις 5:30 μ.μ., με την επίδειξη του κωδικού κράτησης στα ταμεία με τη σήμανση 6, 7 και 8. Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε το εισιτήριό σας έγκαιρα, η θέση αποδεσμεύεται και διατίθεται σε επόμενο επισκέπτη. Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η επίδειξη του εισιτηρίου σας στο Γραφείο Πληροφοριών.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει περιήγηση στους εκθεσιακούς χώρους με αρχαιολόγο του Μουσείου στις 5:30 μ.μ. και την μουσική εκδήλωση στις 7 μ.μ. στην Αίθουσα του Παρθενώνα. Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 ξεκινάει το θερινό ωράριο λειτουργίας του Μουσείου (1/4- 31/10: Δευτέρα 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ., Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο & Κυριακή 9:00 π.μ. – 8:00 μ.μ., Παρασκευή 9:00 π.μ. – 10:00 μ.μ.).

Το εστιατόριο του Μουσείου είναι ανοιχτό τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο είναι ανοιχτό έως τις 12 μεσάνυχτα. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 210 9000915.