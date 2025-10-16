Μείωση 5,4% τον Ιούνιο του 2025 στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας

Μείωση 5,4% καταγράφηκε τον Ιούνιο εφέτος στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, ενώ υπήρξε αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 21,8% και αύξηση των εισπράξεων κατά 21,9%.

Το α’ εξάμηνο παρατηρείται μείωση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 0,2% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 7,7% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 35,9% στις εισπράξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους, τον Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 3,4%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 34,6% και αύξηση των εισπράξεων κατά 45,5%.

Το α’ εξάμηνο παρατηρείται μείωση κατά 2,8%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 1,5% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση 41,6% στις εισπράξεις.