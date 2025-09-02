Μαργαρίτα Θεοδωράκη στο DEBATER: «Αν ζούσε σήμερα ο πατέρας μου, θα ήταν με μια βάρκα έξω από τη Γάζα»

Συμπληρώνονται σήμερα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και η κόρη του, Μαργαρίτα Θεοδωράκη, μιλά στο DEBATER για την ημέρα μνήμης, τις εκδηλώσεις προς τιμήν του και την παρακαταθήκη που άφησε στην Ελλάδα.

«Κάθε χρόνο αυτή η ημερομηνία για εμάς είναι η επέτειος του θανάτου του. Το έχουμε κάνει κάθε χρόνο να παρουσιάζουμε πάντα τη μουσική του σε κάποιο χώρο και σήμερα θα είμαστε στον Βύρωνα, στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη, για να παρουσιάσουμε τα τραγούδια του. Κάθε χρόνο θέλουμε να θυμόμαστε το μεγάλο έργο που έχει αφήσει παρακαταθήκη στη χώρα μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για μένα είναι ο πατέρας μου, ο μπαμπάς Μίκης, μια γλυκιά ανάμνηση. Νιώθω ότι είναι πάντα κοντά μας και ιδιαίτερα όταν είμαστε στις συναυλίες και τραγουδάμε, αισθάνομαι ότι είναι από πάνω και μας παρακολουθεί. Είναι πάνω σε ένα μικρό σύννεφάκι, αυτό λέω πάντα», δηλώνει η ίδια.

Διαβάστε επίσης: Μίκης Θεοδωράκης: Όταν πόζαρε με τον Γιώργο Ζαμπέτα στην ιστορική λατέρνα – Δείτε τη σπάνια φωτογραφία

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη δεν κρύβει ότι αν ο πατέρας της ζούσε σήμερα, θα έπαιρνε θέση απέναντι σε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή:

«Αν ζούσε σήμερα ο πατέρας μου θα ήταν έξω από τη Γάζα, μέσα σε μια βάρκα, να προσπαθήσει να υπερασπιστεί αυτόν τον λαό που σφάζεται. Θα ήταν υπέρμαχος. Εκεί θα ήταν. Αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο και με την υποστήριξη της Δύσης και βέβαια των Αμερικανών».

Η κόρη του μεγάλου συνθέτη στάθηκε και στο τεράστιο κύμα αγάπης που εισπράττει η μουσική και η παρακαταθήκη του Μίκη Θεοδωράκη:

«Αν ζούσε ο μπαμπάς τώρα και έβλεπε τι γίνεται φέτος με τα αφιερώματα που γίνονται για τον ίδιο σε όλη την Ελλάδα… Καθημερινά συναυλίες από όλο τον κόσμο. Όχι μόνο από επαγγελματίες αλλά και από συλλόγους, από χορευτές. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς εκατοντάδες σχολεία έκαναν αφιέρωση στον Θεοδωράκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Αυτό τον καιρό μπορώ να σου πω ότι γίνονται και τέσσερα αφιερώματα καθημερινά σε όλη την Ελλάδα. Αυτό αποδεικνύει την αγάπη που έχει ο κόσμος στον Θεοδωράκη. Πέρα το ότι η κυβέρνηση κήρυξε το έτος Μίκης Θεοδωράκης 2025. Περισσότερο είναι η αγάπη του απλού λαού. Αυτό…»

Κλείνοντας, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη σημειώνει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος πάντα ήξερε τι ήταν ο Θεοδωράκης. Ότι ήταν ένα παλικάρι που υπερασπιζόταν για πάντα την Ελλάδα, για την ελευθερία, τη δημοκρατία. Και αυτό το ήξερε. Μπορεί σιωπηλά το παρακολουθούσε. Μπορεί να μην το εξέφραζε όπως το κάνει σήμερα. Αλλά νομίζω ότι ο Θεοδωράκης πάντα είναι ένα μέρος της ψυχής. Είναι η ψυχή της Ελλάδας».

Μεγάλες συναυλίες – αφιερώματα για τον Μίκη Θεοδωράκη: