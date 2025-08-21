Η Γλυκερία ακυρώνει τη συμμετοχή της σε συναυλία λόγω φόβων για επεισόδια

Δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συμμετοχή της Γλυκερίας στη συναυλία-αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου στο Sani Festival της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωση της από τον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, αυτή η απόφαση πάρθηκε διότι οργανωμένες πιέσεις και κάλεσμα σε επεισόδια από το κίνημα BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων. Το κίνημα στοχεύει σε μποϊκοτάζ καλλιτεχνών που έχουν συνεργαστεί με το Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γλυκερία, η οποία πρόσφατα είχε επικριθεί για τις συναυλίες της στο Ισραήλ, επέλεξε να αποχωρήσει, λέγοντας ότι η μουσική της έχει ως στόχο να ενώνει και όχι να διχάζει. Η επίσημη δήλωση εξηγεί τους λόγους αυτής της απόφασης.

Η ανακοίνωση της Γλυκερίας

«Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη λύπη σας ενημερώνουμε ότι, παρά την προγραμματισμένη συμμετοχή της Γλυκερίας στη συναυλία-αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου στο Sani Festival, η εμφάνισή της δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από σοβαρή εκτίμηση των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, καθώς οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Παρά τη σαφή πρόθεση των τοπικών αρχών να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες, ο κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων οδήγησε στη δύσκολη αλλά υπεύθυνη απόφαση η καλλιτέχνις να μη συμμετάσχει.

Η Γλυκερία, σε όλη την πορεία της, υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με ήθος, συνέπεια και αγάπη προς το κοινό, χωρίς ποτέ να απασχολήσει με οτιδήποτε πέρα από την τέχνη της. Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει. Τέτοιες φανατικές πρακτικές δεν μπορούν να μειώσουν την αξία ούτε της διαδρομής της ούτε του μηνύματος που φέρει η τέχνη της.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια και να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στη Γλυκερία όλα αυτά τα χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μουσικό ταξίδι της Γλυκερίας συνεχίζεται, και πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τις προσεχείς εμφανίσεις της.

Με εκτίμηση,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα της Γλυκερίας».