Άκαρπες οι έρευνες για τον πίνακα του Πικάσο που εξαφανίστηκε κατά την μεταφορά του σε μουσείο

Ένα απίστευτο μυστήριο απασχολεί τις ισπανικές αρχές και τον κόσμο της τέχνης, καθώς ένας μικρός σε διαστάσεις αλλά τεράστιος σε αξία πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «χάθηκε» κυριολεκτικά κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα.

Το έργο, με τίτλο «Νεκρή Φύση με Κιθάρα» (Naturaleza muerta con guitarra), φιλοτεχνήθηκε το 1919 με γκουάς και μολύβι. Παρά τις μικροσκοπικές του διαστάσεις, η αξία του εκτιμάται ότι αγγίζει τις 600.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Μόντρεαλ: Ακτιβιστής για το κλίμα πέταξε ροζ μπογιά σε πίνακα του Πικάσο – Δείτε βίντεο

Η εξαφάνιση του έργου, το οποίο ανήκει σε ιδιωτική συλλογή, συνέβη γύρω στις 2 Οκτωβρίου, κατά τη μεταφορά του σε βαν, προκειμένου να παρουσιαστεί στην έκθεση του ιδρύματος CajaGranada.

Το χρονικό της μυστηριώδους εξαφάνισης

Η μεταφορά από τη Μαδρίτη ολοκληρώθηκε στις 3 Οκτωβρίου. Το ίδρυμα CajaGranada επιβεβαίωσε ότι το περιεχόμενο του βαν ξεφορτώθηκε, ελέγχθηκε και η παράδοση υπογράφηκε. Τα έργα παρέμειναν σε χώρο υπό βιντεοεπιτήρηση για το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, το πρωί της επόμενης Δευτέρας, όταν το προσωπικό προχώρησε στο ξεπακετάρισμα για την τοποθέτηση των έργων, ο επιμελητής της έκθεσης διαπίστωσε ότι ο μικρός Πικάσο έλειπε.

Η είδηση έγινε γνωστή αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνιση, όταν η ισπανική αστυνομία ξεκίνησε άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του έργου. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες παραμένουν άκαρπες.

Πληροφορίες από ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το βαν μεταφοράς ενδέχεται να σταμάτησε κοντά στη Γρανάδα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το πλήρωμα να φρουρεί εκ περιτροπής το πολύτιμο φορτίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα επικεντρώνεται στο πώς ένα τόσο μικρό αλλά εξαιρετικά αναγνωρίσιμο έργο τέχνης κατάφερε να εξαφανιστεί χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους υπευθύνους μεταφοράς και ασφάλειας.