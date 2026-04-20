Θεοδωρικάκος: «Ο παραγωγικός μετασχηματισμός απαιτεί διάλογο και συναινέσεις»

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής, από την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – Ρυθμίσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και λήψη αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411 – Ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και των στρατηγικών επενδύσεων – Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και λοιπές διατάξεις». Υπέρ του σχεδίου νόμου δήλωσε, επί της αρχής η Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Επιφύλαξη, για την τελική τους στάση στην ολομέλεια, δήλωσαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής προηγήθηκε η ακρόαση φορέων, οι οποίοι, στη συντριπτική πλειονότητα, δήλωσαν ότι οι διατάξεις του σχεδίου νόμου κινούνται σε θετική κατεύθυνση και λύνουν προβλήματα που υφίσταντο, επί σειρά ετών. Την αποδοχή των φορέων συναντούν οι διατάξεις που αφορούν:

Στην λειτουργία των λαϊκών αγορών, όπου απλοποιείται η αδειοδότηση και ενισχύεται ο παραγωγός.

Στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών επιχειρήσεων, ειδικά στην Αττική.

Στις στρατηγικές επενδύσεις, όπου η Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης γίνεται ο μοναδικός φορέας υποδοχής τέτοιου είδους επενδύσεων.

Σε αλλαγές που αφορούν στον Αναπτυξιακό Νόμο με στόχο την διαφάνεια και την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Στην αυστηροποίηση των μέτρων καταγραφής των ανελκυστήρων, ώστε να μην μπορεί να συντηρείται ένας ανελκυστήρας, εάν δεν είναι καταγεγραμμένο στο μητρώο.

Ενδεικτικά, οι εκπρόσωποι των φορέων των λαϊκών αγορών εκφράστηκαν με θετικά λόγια για τις αλλαγές που συντελούνται στο υπαίθριο εμπόριο, θέτοντας παράλληλα και επιμέρους παρατηρήσεις. Όπως ανέφεραν, το νομοσχέδιο κινείται προς τη θετική κατεύθυνση, καθώς απλοποιούνται διαδικασίες, παρέχοντας μεγάλη βοήθεια προς τους παραγωγούς, ενώ δεν παρέλειψαν να σημειώσουν τη συνεργασία προηγήθηκε με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), Γιώργος Βλασσόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία του εθνικού μητρώου απογραφής ανελκυστήρων γιατί λειτουργεί θετικά για τον κλάδο.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ευχαρίστησε όλους τους φορείς στο σύνολο τους, για τη συμμετοχή και τις προτάσεις τους. «Η κουλτούρα που χαρακτηρίζει την πολιτική ταυτότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι αυτή του διαλόγου, στοιχείο το οποίο έχει αποδειχθεί με πράξεις και όχι με λόγια», επισήμανε χαρακτηριστικά.

«Θέλω να υπογραμμίσω την θετική άποψη που εκφράστηκε για όλες τις παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση, τον εκσυγχρονισμό και την διευκόλυνση της αδειοδότησης των επεκτάσεων και των αναβαθμίσεων των βιομηχανικών επιχειρήσεων, με αιχμή ιδιαίτερα την Αττική, στοιχείο που συνάντησε την αποδοχή του ΣΕΒ», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, κάνοντας ειδική αναφορά και στη θετική γνώμη της Ελληνικής Ένωσης Νέων Επιχειρηματιών για τα όσα γίνονται για τις στρατηγικές επενδύσεις και τον Αναπτυξιακό Νόμο. «Πιστεύω πάρα πολύ στην ανάγκη να επεκτείνουμε ένα καθεστώς υπερ-αποσβέσεων για τις επενδύσεις και αυτή πρέπει να είναι η φιλοσοφία που μας διακρίνει. Δίνουν προστιθέμενη αξία στην οικονομία και προσφέρουν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας», υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Χαρακτήρισε επίσης κρίσιμης σημασίας τις παρεμβάσεις για την προστασία της ελληνικής ταυτότητας για τα χειροτεχνήματα και ευρύτερα για τα ελληνικά βιομηχανικά προϊόντα.