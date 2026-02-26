Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με βασικό θέμα τις ενεργειακές συμφωνίες – Τι άλλο θα συζητηθεί

Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 26/2 στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο, με κύριο θέμα τις σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες.

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ του Υπουργείου του και της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. και της σύμπραξης Chevron και HelleniQ Energy, αναβαθμίζουν τη θέση της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα παρουσίασει μαζί με τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο τις συμφωνίες, που θα έρθουν σύντομα για κύρωση στη Βουλή.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που χθες βρέθηκε στον Έβρο, αναμένεται να υπογραμμίζει ότι με τα έργα που επιθεώρησε στην Αλεξανδρούπολη –τον υπό κατασκευή θερμοηλεκτρικό σταθμό συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 840MW- ενισχύεται το πλέγμα ενεργειακών υποδομών που διαθέτει πλέον η χώρα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της και την παροχή ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα τονίσει ότι πλέον στην Αλεξανδρούπολη χτυπάει η ενεργειακή «καρδιά», όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και όλης της Ανατολικής Ευρώπης, με φόντο τις σημαντικές ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν στην Ουάσιγκτον για την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου.

«H επίσκεψη αυτή είναι και ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται μία ημέρα μετά τις σημαντικές ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν στην Ουάσιγκτον για την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, ενός πολύ φιλόδοξου έργου που βάζει την Ελλάδα στο κέντρο των γεωπολιτικών και γεω-ενεργειακών εξελίξεων μιας ευρύτερης περιοχής», τόνισε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι, αν κοιτάξει κανείς 6-7 χρόνια πίσω, ειδικά εδώ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, μιλάμε για μία άλλη πόλη, για έναν άλλο Έβρο, για μία τελείως διαφορετική δυναμική. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην επιλογή της κυβέρνησης να προτάξει την ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της Αλεξανδρούπολης στα ενεργειακά μας σχέδια. Και είναι νομίζω σαφές ότι δικαιωνόμαστε για τις επιλογές αυτές που έχουμε κάνει», προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Κατά την περιήγηση στο εργοτάξιο επισημάνθηκε ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η νέα μονάδα στην κατεύθυνση ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου, καθώς αναμένεται να τροφοδοτεί αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα τονώσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας μας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ που έχουν αναπτυχθεί.

Πώς απάντησε το Μαξίμου στην κριτική Σαμαρά

Χθες Τετάρτη το Μέγαρο Μαξίμου απάντησε μέσω πηγών με αιχμηρό τρόπο στα όσα καταλόγισε στην κυβέρνηση ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τη συμφωνία με την κοινοπραξία Chevron-Helleniq Energy για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Μέσω διαρροών έκανε λόγο για «συνήθεις εκτός πραγματικότητος τοποθετήσεις» και τόνισε ότι «ο οποιοσδήποτε γνωρίζει ότι κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες».

Υπουργικό Συμβούλιο: Ποια άλλα θέματα θα συζητηθούν

Εκτός όμως από τα θέματα της ενέργειας, στη συνεδρίαση η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παρουσιάσει τους τρόπους εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις μορφές της τέχνης και στα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών αλλά και την ενσωμάτωσή της στον πολιτισμό και συνεργασία με το PHAROS AI Factory.

Παράλληλα, η υπουργός Πολιτισμού θα παρουσιάσει τη δημιουργία του νέου φορέα «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε.», ο οποίος θα αναλάβει τα ηνία της αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων της χώρας.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τη σειρά του εισάγει προς συζήτηση ένα νομοσχέδιο με διπλή κατεύθυνση. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Θάνος Πετραλιάς θα παρουσιάσουν τα μέτρα για την πάταξη των παράνομων τυχερών παιγνίων, καθώς και ρυθμίσεις για τις συντάξεις του Δημοσίου και νέες διατάξεις για το μισθολόγιο και τη φορολογία.

Από τη μεριά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα αναφερθεί στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Ακόμα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης με τον υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο, θα αναλύσουν το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών μέτρων ενίσχυσης μετά από φυσικές καταστροφές.