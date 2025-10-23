Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη η συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας – Τουρκίας

Πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη η συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας – Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Διεξήχθη σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, από τις αρμόδιες αντιπροσωπείες Ελλάδος – Τουρκίας, ο νέος κύκλος συζητήσεων σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Η συνάντηση έλαβε χώρα στη Σμύρνη και φιλοξενήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Οι αντιπροσωπείες αποτελούνταν από Πρέσβεις, ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους των δύο κρατών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές προέβησαν σε αναλυτική ανασκόπηση των προηγουμένως συμφωνηθέντων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το 2025 και συζήτησαν το πλαίσιο εφαρμογής για το 2026.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα. Η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα.