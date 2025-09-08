Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ»

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του

ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ»
DEBATER NEWSROOM

Θέση για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ πήρε με ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες των θυμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει: «Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης για την επίτευξη σταθερότητας και ευημερίας και τον τερματισμό του κύκλου της βίας».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ