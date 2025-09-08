ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ»

Θέση για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ πήρε με ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες των θυμάτων.

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει: «Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης για την επίτευξη σταθερότητας και ευημερίας και τον τερματισμό του κύκλου της βίας».