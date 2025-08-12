Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: «Η ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας»

Έχουν εκκινήσει οι προβλεπόμενες από το νόμο πειθαρχικές και διοικητικές διαδικασίες

ΥΠΕΞ: «Η ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας»
DEBATER NEWSROOM

Το περιεχόμενο της ανάρτησης της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο δεν εκφράζει τη χώρα μας, επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ τονίζει ότι έχουν εκκινήσει οι προβλεπόμενες πειθαρχικές και διοικητικές διαδικασίες.

Ειδικότερα σε απάντηση της Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνας Ζωχιού, σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο, επισημαίνονται τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες. Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αντίδραση Γεωργιάδη στις καταγγελίες εργαζομένων του «Άγιος Σάββας» – Απειλεί με νομικές ενέργειες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντίδραση Γεωργιάδη στις καταγγελίες εργαζομένων του «Άγιος Σάββας» – Απειλεί με νομικές ενέργειες

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου, σε πρόσφατο δελτίο τύπου έκαναν λόγο για μολυσμένα χειρουργεία και μεταφορά επεμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα, λόγω των έργων ανακαίνισης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ