Βουλή: Σήμερα η “μάχη” για τα εθνικά θέματα – Τι θα πει ο Μητσοτάκης για Γάζα και ελληνοτουρκικά

Σφοδρή σύγκρουση αναμένεται σήμερα Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανέβει στο βήμα της Βουλής περίπου στις 11 το πρωί, προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα, τα ελληνοτουρκικά και όλα τα κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.

Βέβαια, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η συζητήση και η κόντρα του πρωθυπουργού με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης θα επεκταθεί σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας.

Σημειώνεται ότι η σημερινή διαδικασία διεξάγεται ύστερα από αίτημα του πρωθυπουργού, ενώ είχε προηγηθεί πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία περιόριζε την συζήτηση αποκλειστικά στα ζητήματα της Παλαιστίνης.

Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει για τη στάση της Ελλάδας και τα οφέλη που έχουν προκύψει σε όλα τα μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής.

Ο κ. Μητσοτάκης, θα υπογραμμίσει ότι η οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση από το 2019 αναβαθμίζει την κοινωνικοπολιτική θέση της χώρα και της επιτρέπει να θωρακίζεται αμυντικά.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο παλαιστινιακό ζήτημα, επισημαίνοντας την παρουσία του στη Διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο.

Επίσης, θα σταθεί στις καλές σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, αλλά και την επίσκεψη στην Αθήνα της Παλαιστίνιας ΥΠΕΞ Βάρσεν Αγκαμπεκιάν Σαχίν.

Όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει υπέρ της πολιτικής των «ήρεμων νερών», σημειώνοντας όμως ότι παραμένει η βασική διαφορά με την Τουρκία και πως αυτό δεν εμποδίζει τη χώρα μας να προχωρά τον εθνικό της σχεδιασμό.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης θα σταθεί στα ακόλουθα σημεία:

-Επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια.

-Συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία και την Αίγυπτο.

-Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός.

-Διαγωνισμοί για αναζήτηση υδρογονανθράκων σε υποθαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, με συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού Chevron.

-Δημιουργία δύο νέων Θαλάσσιων Πάρκων, στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες.