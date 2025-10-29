Βουλή: Κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση στην ανανέωση του Τσίτουρα ως διοικητή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Με την σύμφωνη γνώμη των βουλευτών- μελών της ΝΔ η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής εξέφρασε κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση στην ανανέωση της θητείας του προτεινομένου Χρήστου Τσίτουρα από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα για τον διορισμό του στη θέση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α). Αρνητική γνώμη εξέφρασαν οι βουλευτές – μέλη της Επιτροπής από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός ολοκληρώνοντας την ακρόαση του προτεινόμενου ανέφερε ότι από τον κ. Τσίτουρα «αναμένω να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο την στήριξη της υλοποίησης του σχεδίου δράσης των 364 σημείων που έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αντιμετωπίζει την ανάγκη αναβάθμισης και των συστημάτων αεροναυτιλίας αλλά και την συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο». Ο κ. Δήμας ανέφερε ότι «ένας από τους επτά πυλώνες υλοποίησης του σχεδίου αυτού ήταν και η μετατροπή της ΥΠΑ σε αυτοτελή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου». Σχετικά με την στελέχωση της ΥΠΑ, ο υπουργός ανέφερε ότι ειδικά για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πριν 20 ημέρες έγινε η πρόσληψη 80 ελεγκτών. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν προσληφθεί ακόμη 17 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ενώ έχει προγραμματιστεί μέσα στο 2026 να γίνουν άλλες 72 προσλήψεις ελεγκτών. Την ίδια στιγμή για την κατηγορία ΠΕ-ΤΕ Ηλεκτρονικών είναι ήδη σε στάδιο επεξεργασίας η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού για 43 θέσεις μέσω ΑΣΕΠ, ενώ έχουν προγραμματιστεί για το 2026 να γίνουν άλλες 43 προσλήψεις για αυτή την ειδικότητα. Για την κατηγορία ΠΕ – ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων, φέτος προσλήφθηκαν οκτώ και το 2026 θα ακολουθήσουν άλλες 28 προσλήψεις. Επίσης, άμεσα θα υπάρξουν οκτώ προσλήψεις μονίμων οδηγών πυροσβεστών και μέχρι το τέλος του έτους θα γίνουν άλλες 75 προσλήψεις με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενώ το 2026 θα υπάρξουν προσλήψεις και άλλων 13 σε αυτή την ειδικότητα. Ο κ. Δήμας διευκρίνισε ότι «δεν ισχυρίζομαι ότι με αυτές τις προσλήψεις λύνονται όλα τα προβλήματα στελέχωσης της ΥΠΑ αλλά επειδή παράλληλα τρέχουμε και ένα πρόγραμμα κινητικότητας, θεωρούμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις που μπορεί να υπήρξαν». Ο υπουργός απαντώντας σχετικά με το θέμα του επιδόματος του Eurokontrol, ο κ. Δήμα είπε ότι αυτό δίνεται σε όλους τους εργαζόμενους στην ΥΠΑ και την ΑΠΑ, είναι χρήματα που προέρχονται κυρίως από τις πτήσεις που κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες πάνω από τον εναέριο χώρο, δεν είναι χρήματα που προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας και δίνονται σε όλες τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ΕΕ. Οι μισθοί που δίνονται στην ΥΠΑ και την ΑΠΑ, σημείωσε ο υπουργός είναι πολύ μεγαλύτεροι από αυτούς που δίνονται στον δημόσιο τομέα.

Ο κ. Δήμας κατά την εισήγηση του ανέφερε ότι «η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι ένας κρίσιμος θεσμός του κράτους. Έχει στην ευθύνη της τη ρύθμιση, την εποπτεία και την ασφάλεια του αεροπορικού τομέα, τη συμμόρφωση της χώρας με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, καθώς και την προστασία του επιβατικού κοινού. Η σωστή λειτουργία της Αρχής αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοπιστία και την ασφάλεια των αερομεταφορών, αλλά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Πρόκειται για οργανισμό που λειτουργεί με ανεξαρτησία, τεχνογνωσία και προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον. Στο πλαίσιο αυτό η επιλογή του επικεφαλής της Αρχής δεν είναι ούτε τυπική ούτε διεκπεραίωση. Απαιτεί βαθιά γνώση του αντικειμένου, διοικητική επάρκεια, ακεραιότητα χαρακτήρα και θεσμική εμπειρία. Ο κ. Χρήστος Τσίτουρας πληροί όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Διαθέτει μακρά και τεκμηριωμένη εμπειρία στον τομέα των αερομεταφορών, έχοντας υπηρετήσει σε καίριες θέσεις ευθύνης τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στο πεδίο της αεροπορικής ασφάλειας. Η σταδιοδρομία του χαρακτηρίζεται από συνέπεια, επαγγελματισμό και γνώση των διεθνών κανονιστικών πλαισίων που διέπουν τη λειτουργία της Πολιτικής Αεροπορίας. Κατά την προηγούμενη θητεία του, ως διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, έχει επιδείξει ικανότητα συντονισμού σύνθετων τεχνικών και θεσμικών ζητημάτων, διασφαλίζοντας πάντοτε τη συμμόρφωση της χώρας μας με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στη μετάβαση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στο νέο καθεστώς λειτουργικής ανεξαρτησίας, όπως αυτό προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι σε αυτή τη συγκυρία, όπου οι προκλήσεις για τον τομέα των αερομεταφορών είναι μεγάλες, από τη διαχείριση της αεροπορικής ασφάλειας έως την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αερομεταφορών, η επιλογή ενός προσώπου με τεκμηριωμένη εμπειρία, διοικητική ικανότητα και θεσμική συνέπεια είναι απολύτως αναγκαία και τόνισε ότι «η πρόταση του κ. Τσίτουρα δεν βασίζεται σε πολιτικά ή προσωπικά κριτήρια, αντιθέτως αντανακλά την προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας θα συνεχίσει να λειτουργεί με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα προς όφελος του επιβατικού κοινού, της ασφάλειας των πτήσεων και της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας».

Ο προτεινόμενος για την ανανέωση της θητείας του ως διοικητής της ΑΠΑ κ. Τσίτουρας, μεταξύ άλλων επικρίθηκε έντονα από τους βουλευτές της Αντιπολίτευσης σχετικά με τα ποσά που υπέγραψε και έλαβε ο ίδιος από το επίδομα Eurokontrol. Για το ότι δεν δόθηκαν σε όλους τους εργαζόμενους στην ΑΠΑ τα αναδρομικά που δόθηκαν σε άλλους, ενώ τέθηκε θέμα για το πτυχίο του αλλά και για το εάν έχει σύγκρουση συμφερόντων καθώς μετείχε ο ίδιος ή μέλη της οικογένειάς τους σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στα υδατοδρόμεια και τις μεταφορές με υδροπλάνα.

Ο κ. Τσίτουρας απάντησε ότι τα χρήματα του επιδόματος που έλαβε αναδρομικά για τα τέσσερα προηγούμενα προηγούμενα χρόνια είναι αυτά του Eurokontrol που λαμβάνουν εδώ και δεκαετίες όλοι οι 2.000 εργαζόμενοι της ΥΠΑ και οι 135 εργαζόμενοι της ΑΠΑ. Το συνολικό αναδρομικό ποσό που έλαβε ήταν 95.393,10 ευρώ για αυτά τα τέσσερα έτη, ποσό αντίστοιχο με αυτό που λαμβάνουν ως επίδομα και οι εργαζόμενοι της ΥΠΑ και της ΑΠΑ. Η απόδοση αυτού του επιδόματος, είπε ο κ. Τσίτουρας προβλέπεται να το λαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι στην ΥΠΑ και την ΑΠΑ όπως και ο διοικητής της ΑΠΑ. Ο θόρυβος σχετικά με την λήψη από μέρους του αυτού του επιδόματος, είπε ο κ. Τσίτουρας δημιουργήθηκε μετά από πρωτοσέλιδο εφημερίδας, η οποία όμως μετά της απάντηση που της έστειλε καταχώρησε ότι «δεν τέθηκε στο ρεπορτάζ κανένα θέμα ή αξιολόγηση περί της νομιμότατος της λήψης αυτού του επιδόματος και δεν υπονοείται ότι προέβη στην πράξη αυτή μη νομίμως και χωρίς να προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο». Συνεπώς, είπε ο κ. Τσίτουρας «ο νόμος προβλέπει ότι ο διοικητής της ΑΠΑ όπως και όλοι οι εργαζόμενοι της Αρχής θα λαμβάνει και αυτός το επίδομα αυτό, άρα τελεία και παύλα».

Για το θέμα ότι δεν δόθηκαν τα αναδρομικά στους αποσπασμένους από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης εργαζόμενους στην ΑΠΑ, ο κ. Τσίτουρας είπε ότι αυτό έγινε επειδή υπήρξε εισήγηση τόσο της νομικής υπηρεσίας της Αρχής όσο και του Νομικού Συμβούλου του Κράτους που γνωμοδότησαν ότι δεν τα δικαιούνται. Εγώ είπε «ήθελα να τους τα δώσω, στο πνεύμα της ισότητας των εργαζομένων. Από την άλλη όμως ήμουν και είμαι υποχρεωμένος να εξαντλήσω όλα τα περιθώρια που προβλέπει ο Νόμος για την υπεράσπιση των συμφερόντων του δημοσίου. Και παρότι θα ήθελα με χαρά να δώσω αυτά τα αναδρομικά και σε αυτούς τους εργαζομένους της ΑΠΑ που καλά έκαναν και κατέφυγαν δικαστικά, είμαι όμως υποχρεωμένος να πάω την υπόθεση αυτή υποχρεωτικά και στο Εφετείο, γιατί δεν μπορώ να παρακάμψω από μόνος μου το Νόμο».

Για την ασφάλεια στην εναέρια κυκλοφορία, ο κ. Τσίτουρας είπε ότι πράγματι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα σε σχέση με τον εξοπλισμό και την επάρκεια του στελεχιακού δυναμικού που πρέπει να υπηρετεί. Το θέμα υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, οι ελεγκτές το έχουν αναδείξει αλλά το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και υπάρχει ένα σχέδιο άμεσης δράσης που έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ, την ηγεσία της ΕΑSA, το υπουργείο, την ΥΠΑ και την ΑΠΑ. Ο κ. Τσίτουρας ανέφερε ότι όλα τα νέα συστήματα ασφαλείας προβλέπεται να είναι εγκατεστημένα περί τα τέλη του 2028. Υποστήριξε ότι «έχω μια άριστη σχέση με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της ΥΠΑ και ειδικά με τους επικεφαλής των συλλόγων τους, που με διαβεβαιώνουν συνεχώς ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ασφάλειας στον εναέριο χώρο. Λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα που θεωρούν ικανά για να προστατέψουν τις αερομεταφορές. ‘Αρα θέμα ασφάλειας όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα και παρά τις ομολογούμενες ελλείψεις δυναμικού και εξοπλισμού δεν υπάρχει, απλά δυσχεραίνει το έργο τους ειδικά σε δύσκολες συνθήκες όπως το καλοκαίρι».

Για το κόστος της έκδοσης του Λευκώματος για τα 3 χρόνια της ΑΠΑ, είπε ότι ήταν μηδαμινό, έγινε από τους ίδιους τους εργαζόμενους της Αρχής και το μόνο που πληρώθηκε ήταν η εκτύπωση με ένα ποσό γύρω στις 2.000 με 2.500 ευρώ. Τόνισε, πως η έκδοση αυτή των πεπραγμένων της ΑΠΑ βοήθησε πολύ στην εικόνα της χώρας σε σχέση με την αξιοπιστίας της με τους Θεσμούς.

Σχετικά με την πρόσληψη του κ. Ντίγκαντ ως συμβούλου της ΑΠΑ για έξι μήνες είπε ότι θα ήθελε οποιαδήποτε ανάλογη υπηρεσία στον κόσμο να έχει ένα τέτοιο πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος που διετέλεσε σε κορυφαίες θέσεις ασφάλειας στις αερομεταφορές.

Για το εάν το πτυχίο που κατέχει είναι αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ο κ. Τσίτουρας είπε ότι έχω χρηματίσει 9 φορές σε δημόσιες θέσεις, εκ των οποίων πέντε φορές έχω περάσει για γνωμοδότηση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και το θέμα αυτό το έχω απαντήσει ισάριθμες φορές.

Σχετικά με το εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με την δραστηριοποίηση που είχε στην εταιρεία Optimum Value και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ανέφερε ότι εγώ έχω παραιτηθεί 6 με 8 μήνες από τα συμφέροντα που είχα, πριν αναλάβω τη θέση του διοικητή της ΑΠΑ. Ο γιος μου ασχολήθηκε με την Optimum Value για τα επόμενα 2 – 3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, έχει αποσυρθεί και αυτός εδώ και 2 – 3 χρόνια. Το θέμα με τα «Ελληνικά Υδατοδρόμια» δεν έχει κανένα θέμα με την Α.Π.Α.. Τις αδειοδοτήσεις των υδατοδρομίων τις δίνει ο υπουργός. Τις αδειοδοτήσεις των υδάτινων πεδίων τις δίνει το Πολεμικό Ναυτικό. ‘Αρα, η Α.Π.Α. για αδειοδοτήσεις υδατοδρομίων δεν έχει κανένα λόγο, παρά μόνο να εκφράσει μία γνωμοδότηση για κάποια θέματα των θαλασσίων διαδρομών. Μια γνωμοδότηση προς το υπουργείο. ‘Αρα, δεν υπάρχει κανένα conflict, διότι οι αδειοδοτήσεις αυτέ δεν είναι υπόθεση της Α.Π.Α».