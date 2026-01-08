Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Βουλή: Έντονος διάλογος ανάμεσα σε Δένδια και Καιρίδη – «Τι είσαι παιδαγωγός;»

«Έλα εδώ πανάθεμά σε - Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος»

Βουλή: Έντονος διάλογος ανάμεσα σε Δένδια και Καιρίδη – «Τι είσαι παιδαγωγός;»
Έναν έντονο διάλογο είχαν μετά το επεισόδιο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου στο καφενείο της Βουλής οι Νίκος Δένδιας και Δημήτρης Καιρίδης.

Συγκεκριμένα, οι δυο τους μίλησαν για όσα συνέβησαν, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να τονίζει ότι «σου άφησα 2,5 λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα» για την έκφραση «άσε μας κουκλίτσα μου» που είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στην κ. Κωνσταντοπούλου.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Δένδιας: Έλα εδώ πανάθεμά σε

Καιρίδης: Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό

Δένδιας: Είσαι καλά; σου άφησα 2,5 λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα

Καιρίδης: Αν είναι θα το πω εγώ, τι είσαι παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος

Δένδιας: Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση

Καιρίδης: Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Δένδιας: Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε… Κάτσε ησύχασε και σκέψου το

