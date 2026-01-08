Βουλή: Ένταση μεταξύ Καιρίδη, Κωνσταντοπούλου και Δένδια – «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου»

Ένταση επικράτησε στη Βουλή την Πέμπτη 8/1 ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, υπήρξε ένταση με τον κ. Καιρίδη και τα πράγματα ξέφυγαν.

Αναλυτικά:

Κωνσταντοπούλου: Κ. Καιρίδη αν μπορείτε μιλάτε πιο σιγά.

Καιρίδης: Ενοχλώ;

Κωνσταντοπούλου: Με ενοχλείτε ναι.

Καιρίδης: Άντε από εκεί θα μας μιλήσει για ήθος

Κωνσταντοπουλου: Σας το επιστρέφω… εγώ επιτελώ το καθήκον μου, δεν κάνω δουλίτσες. Αναλάβατε και την βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας ως πρόεδρος της επιτροπής ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά…

Καιρίδης: Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου….

Κωνσταντοπούλου: Τελευταία φράση ήταν άσε μας καλέ κουκλίτσα μου

Γεροβασίλη: Θα διαγραφεί από πρακτικά…

Κωνσταντοπούλου: Όχι δεν θέλω να διαγραφεί…

Δένδιας: Να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος…

Καιρίδης: Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός. Ούτε του υπουργού. Δουλίτσες δεν έκανα ποτέ. Πόθεν δουλίτσες, πόθεν…