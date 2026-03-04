Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Εγκρίθηκε με 201 ψήφους η επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού

Το σχέδιο νόμου αφορά τα άρθρα του Β' Μέρους

Βουλή: Εγκρίθηκε με 201 ψήφους η επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού
DEBATER NEWSROOM

Στις ερχόμενες εκλογές θα συμμετέχουν οι Έλληνες του εξωτερικού με επιστολική ψήφο, καθώς από τουλάχιστον 200 βουλευτές στηρίχθηκαν οι διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών.

Αφορά τα άρθρα του Β’ Μέρους του σχεδίου νόμου (από το άρθρο 13 έως το 25), τα οποία εγκρίθηκαν με 201 ψήφους, συγκεκριμένα από τους 156 της ΝΔ, τους 32 του ΠΑΣΟΚ και 13 ανεξάρτητους. Η Πλεύση Ελευθερίας υπερψήφισε μόνο ορισμένες διατάξεις του Β’ Μέρους.

