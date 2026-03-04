Βουλή: Εγκρίθηκε με 201 ψήφους η επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού

Στις ερχόμενες εκλογές θα συμμετέχουν οι Έλληνες του εξωτερικού με επιστολική ψήφο, καθώς από τουλάχιστον 200 βουλευτές στηρίχθηκαν οι διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών.

Αφορά τα άρθρα του Β’ Μέρους του σχεδίου νόμου (από το άρθρο 13 έως το 25), τα οποία εγκρίθηκαν με 201 ψήφους, συγκεκριμένα από τους 156 της ΝΔ, τους 32 του ΠΑΣΟΚ και 13 ανεξάρτητους. Η Πλεύση Ελευθερίας υπερψήφισε μόνο ορισμένες διατάξεις του Β’ Μέρους.