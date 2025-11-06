Βουλή: Εφαρμόζεται από την Τετάρτη ο «χρονοκόφτης» στις ομιλίες

Ο «χρονοκόφτης» στα μικρόφωνα της Ολομέλειας της Βουλής αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την προσεχή Τετάρτη (12/11), σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων του κοινοβουλίου.

Με την νέα εφαρμογή, οι ομιλητές θα έχουν μια ανοχή 25% επιπλέον του χρόνου που δικαιούνται τυπικά και στη συνέχεια θα κλείνει το μικρόφωνο, ενώ η σκηνοθεσία θα αποσύρει το πλάνο από το βήμα της Ολομέλειας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε τα μέλη της Διάσκεψης για την συμμετοχή των υποψηφίων στην πρώτη ανοικτή προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων στις Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές.

Όπως αναφέρουν τα στατιστικά στοιχεία για την θέση του προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατατέθηκαν 20 υποψηφιότητες, για τον Συνήγορο του Πολίτη 25 υποψηφιότητες και για την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 22 υποψηφιότητες.

Η διαδικασία της επιλογής των νέων στελεχών μέσω ανοικτής προκήρυξης και όχι μέσω λίστας προσώπων που διαβίβαζε στην Βουλή ο αρμόδιος υπουργός, ήταν πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη που αποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Βουλής Ν. Κακλαμάνης.