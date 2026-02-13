Βορίδης: «Η Κωνσταντοπούλου είναι ότι τοξικότερο και χυδαιότερο έχουμε δει στη Βουλή από την εποχή Κασιδιάρη»

Ο Μάκης Βορίδης μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Open και ρωτήθηκε σχετικά με τη σύγκρουση του Άδωνι Γεωργίαδη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με όσα είπε «η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ήδη δύο εκκρεμείς υποθέσεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι είναι πια ότι τοξικότερο και χυδαιότερο έχουμε δει στη Βουλή από την εποχή του Ηλία Κασσιδιάρη. Από τότε έχουμε να δούμε τέτοια συμπεριφορά, τέτοια ακρότητα».

Έπειτα ο κ. Βορίδης συνέχισε λέγοντας «εγώ παρακολουθώ ό,τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης γιατί με ενδιαφέρει ποιο είναι το επιχείρημα το οποίο παράγει η αντιπολίτευση κάθε φορά προκειμένου να δούμε αν λένε κάτι σωστό ή εάν χρειάζεται κάτι να αντικρουστεί η και να βελτιωθεί κάτι που μπορεί να έχει προτείνει η αντιπολίτευση και να είναι σωστό».

Στη συνέχεια επισήμανε ότι «η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν παράγει ποτέ επιχείρημα. Μηδενική επιχειρηματολογία, ποτέ. Ύβρις συκοφαντίες και ένας καταγγελτικός λόγος ο οποίος είναι μονίμως ατεκμηρίωτος.»