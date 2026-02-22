Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο ΤikTok για την επίσκεψη του στο Καταντζάρο της Ιταλίας

Με ένα βίντεο στο TikTok, υπό τον τίτλο «Κάτω Ιταλία twelve points», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει το οδοιπορικό του στο Καταντζάρο της Ιταλίας, όπου βρέθηκε με αφορμή το φεστιβάλ μουσικής «Ήχοι της Magna Graecia», στο οποίο συγκροτήματα, σολίστ και χορωδίες από την Ελλάδα και την Ιταλία έδωσαν «ένα μοναδικό ρεσιτάλ».

Στο βίντεο ο κ. Ανδρουλάκης κάνει λόγο για «συνάντηση της κοινής μας ιστορίας και της κοινής μας κληρονομιάς». «Ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός.

Τα παιδιά μας και ο πολιτισμός μας είναι το μέλλον μας», αναφέρει.