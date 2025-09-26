Βενιζέλος για Πάνο Ρούτσι: “Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα, ας σκεφτούν ότι η τραγωδία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση”

Τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή του παιδιού του, σχολίασε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο facebook ο κ. Βενιζέλος επέλεξε ένα απόσπασμα από την τραγωδία του Σοφοκλή “Αντιγόνη“, αναφέροντας: «Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την ( εκ ) ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση».