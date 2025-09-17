Βελόπουλος: Ο Κυρ. Μητσοτάκης ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα του πρωθυπουργού

«Είδαμε μια θλιβερή εμφάνιση, από έναν αμετανόητο, ασυγχώρητο, αδιόρθωτο, ματαιόδοξο πρωθυπουργό», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας την αποψινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

«Ένας πρωθυπουργός, ο οποίος νομίζει ότι ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από αυτόν. Φτάνει στο σημείο να ρωτά μόνος του, “και αν φύγει ο Μητσοτάκης, μετά τι;” και απαντώντας στο πνεύμα “μετά τον Μητσοτάκη, το χάος”! Το μόνο που αποκομίσαμε είναι ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τον ελληνικό λαό, ούτε για τα προβλήματα του φτωχού Έλληνα πολίτη, παρά μόνο για την καρέκλα του πρωθυπουργού», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τονίζοντας ότι «ευτυχώς που δεν χρησιμοποίησε τη ρήση, “Μητσοτάκης ή τανκς”!».