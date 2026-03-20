Βαρτζόπουλος: Η απαγόρευση αλκοόλ, καπνικών και social media σε ανηλίκους

Σημεία συνέντευξης του Υφυπουργού Υγείας κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλου, στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM 97,8, σχετικά με την καθολική απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και καπνικών σε ανηλίκους και τα νέα ψηφιακά μέτρα που ανακοινώθηκαν, την απαγόρευση της χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 16 ετών και το Εθνικό Παρατηρητήριο για το Ψηφιακό Εθισμό.

Α. Αναφορικά με τα νέα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου και την πλατφόρμα events.gov.gr

Ο κ. Βαρτζόπουλος υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, φέρνει στο προσκήνιο νέα ψηφιακά εργαλεία, κλείνοντας οριστικά τις «τρύπες» του παρελθόντος.

Βασικός πυλώνας είναι η δημιουργία συστήματος ακριβούς πιστοποίησης της ηλικίας και ενός πλήρους μητρώου λιανικής πώλησης, προκειμένου να μπει τάξη σε μια αγορά που λειτουργούσε με κενά στον έλεγχο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα πλατφόρμα events.gov.gr, η οποία τερματίζει την είσοδο ανηλίκων σε μπαρ υπό την πρόφαση «ιδιωτικών εκδηλώσεων».

Πλέον, κάθε εκδήλωση δηλώνεται υποχρεωτικά, επιτρέποντας στην Ελληνική Αστυνομία να παρεμβαίνει ουσιαστικά, γεγονός που ήδη αποτυπώνεται στην κατακόρυφη αύξηση των συλλήψεων και των δικογραφιών το τελευταίο εξάμηνο.

Τα αποτελέσματα αυτής της νέας προσέγγισης είναι ήδη ορατά στους αριθμούς. Ενώ σε ολόκληρο το 2024 είχαν γίνει μόλις 50 συλλήψεις για διάθεση αλκοόλ και καπνού σε ανηλίκους, το τελευταίο εξάμηνο (από τον Ιούλιο που ψηφίστηκε ο νόμος και μετά) έχουμε ήδη 300 συλλήψεις. Οι δικογραφίες από 100 που ήταν το ’24, εκτοξεύτηκαν στις 400, δείχνοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει πλέον τα εργαλεία να παρέμβει ουσιαστικά.

Β. Αναφορικά με την απαγόρευση της χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 16 ετών

Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η ίδια θεσμική λογική προστασίας ακολουθείται και στο ζήτημα των κοινωνικών δικτύων.

Προανήγγειλε σημαντικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για τον περιορισμό της χρήσης τους σε παιδιά κάτω των 16 ετών, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Ξεκαθάρισε ότι στόχος δεν είναι η τιμωρία των γονέων, αλλά η υποχρέωση των μεγάλων παρόχων να διενεργούν πραγματικούς ελέγχους ηλικίας για την προστασία των εφήβων από τους ψηφιακούς κινδύνους.

Γ. Στο επίκεντρο το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψηφιακού Εθισμού

Ο κ.Βαρτζόπουλος αναφέρθηκε στη δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τον Ψηφιακό Εθισμό, το οποίο θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του ΕΟΠΑΕ, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί στην Ευρώπη δημιουργώντας μια δομή που θα παρέχει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, συμβουλές και οδηγούς-έγγραφα για την καθοδήγηση γονέων και ανηλίκων, τονίζοντας ακράδαντα πως η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην ουσιαστική προστασία παιδιών και στην παροχή βοήθειας σε όσους το έχουν ανάγκη.