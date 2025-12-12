Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Βαρουφάκης για Πιερρακάκη: «Συγχαρητήρια, αλλά ο δικός μας τίτλος τιμής είναι το μίσος τους»

«Έτσι κάνουν οι αυτοκρατορίες: δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους»

13:55

ΟΓιάνης Βαρουφάκηςέδωσε συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην ηγεσία του Eurogroup. Παράλληλα εξαπόλυσε βολές κατά της ευρωπαϊκής ηγεσίας με την οποία κατά τη θητεία του στο υπουργείο Οικονομικών είχε συγκρουστεί.

Σε ανάρτηση του ο Βαρουφάκης λέει «μετά τον Πορτογάλο Centeno και τον Ιρλανδό Donohoe, [ο Πιερρακάκης] συμπληρώνει την Τριάδα της Υποταγής των PIGS» αναφερόμενος στο αρνητικό αρκτικόλεξο για την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία.

«Έτσι κάνουν οι αυτοκρατορίες: δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους. Ο δικός μας τίτλος τιμής είναι το μίσος τους» συμπληρώνει ο Γιάνης Βαρουφάκης.

