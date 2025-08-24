Τσουκαλάς για κυβέρνηση: «Παίζει κρυφτό γιατί ξέμεινε από επιχειρήματα»

«Μάλλον οι κυβερνητικές πηγές έχουν πρόβλημα κατανόησης», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντηση του προς τις κυβερνητικές πηγές.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «απαντήσαμε στα δήθεν ερωτήματα. Υποδείξαμε τους φόρους που αυξήθηκαν. Θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα, που απαντώνται εύκολα με νούμερα», «αλλά η κυβέρνηση δεν απαντά, γιατί οι αριθμοί αποδεικνύουν το κυβερνητικό ψεύδος». «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μάλιστα αντικαταστάθηκε από κυβερνητικές πηγές», σχολιάζει, προσθέτοντας ότι «προφανώς δεν φταίει ο κ. Μαρινάκης. Δεν τον βοηθούν τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, δεν του δίνουν επιχείρημα για να απαντήσει».

«Πλέον, η κυβέρνηση παίζει κρυφτό γιατί ξέμεινε από επιχειρήματα. Ο κόσμος βγάζει εύκολα τα συμπεράσματα του. ”Φεύγουν και αφήνουν πίσω τους συντρίμμια” όπως λέει και το τραγούδι», σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.