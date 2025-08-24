ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη»

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας σε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πολιτική υποκρισία, υπενθυμίζοντας ότι ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλούσε για «ματωμένα πλεονάσματα», ενώ σήμερα «πανηγυρίζει για τα ίδια και χειρότερα». Όπως τόνισε, «είτε τότε είχε λάθος είτε τώρα. Ή μήπως τελικά ο Πρωθυπουργός ακολουθεί τα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζοντας τη φοροεπιδρομή στα εισοδήματα;».

Απαντώντας στην τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη ότι η κυβέρνηση δεν έχει αυξήσει φόρους, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η επιβολή τεκμαρτής φορολόγησης στους ελεύθερους επαγγελματίες ισοδυναμεί με βαριά φορολογική επιβάρυνση, που φτάνει τουλάχιστον τα 1.256 ευρώ ετησίως, συν προκαταβολή φόρου έως 13.900 ευρώ. «Με την οριζόντια εφαρμογή του μέτρου, η κυβέρνηση έδωσε παράθυρο διαφυγής στα μεγάλα εισοδήματα που φοροαπέφευγαν, επιβαρύνοντας κυρίως τους μικρομεσαίους», τόνισε.

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα αν το συγκεκριμένο μέτρο υπήρχε στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2023 ή αν αποκρύφτηκε, εξαπατώντας, όπως είπε, τους αυτοαπασχολούμενους και τους επιστήμονες.

Ο κ. Τσουκαλάς επικαλέστηκε ακόμη πρόσφατη μελέτη συστημικής τράπεζας, σύμφωνα με την οποία η επιλογή της κυβέρνησης να μην προχωρήσει σε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας απέφερε 800 εκατ. ευρώ το 2024 και αναμένεται να αποφέρει 1 δισ. ευρώ το 2025.

Έθεσε δε μια σειρά από ερωτήματα προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο:

Πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία ο μέσος μισθός και πόσο αυξήθηκε η φορολογική του επιβάρυνση;

Το ίδιο για τη μέση σύνταξη.

Ποιο είναι το ποσοστό των φορολογικών εσόδων από ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ;

Και ποιο είναι το ποσοστό των εσόδων από έμμεσους φόρους στη χώρα μας σε σύγκριση με τον ΟΟΣΑ;

«Η διατήρηση της ίδιας έμμεσης φορολογίας όταν η αγοραστική δύναμη των πολιτών μειώνεται λόγω ακρίβειας, συνιστά αύξηση φόρου ή όχι;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατέληξε λέγοντας ότι «οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει συνειδητά επιλέξει την επίθεση στη μεσαία τάξη και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Το βιώνουν καθημερινά και κανένα επικοινωνιακό τέχνασμα δεν μπορεί να αλλάξει αυτήν την οδυνηρή πραγματικότητα».