Αλέξης Τσίπρας για υποκλοπές: “Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει”
"Η ηγεσία της δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει τρόπους να μας εκπλήσσει"
Μήνυμα με αιχμές για την κυβέρνηση και την ηγεσία του Άρειου Πάγου έστειλε σχολιάζοντας την απόφαση του εισαγγελέα για τις υποκλοπές ο Αλέξης Τσίπρας.
«Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», αναφέρει χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός.
«Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο», καταλήγει ο κ. Τσίπρας.
