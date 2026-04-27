Αλέξης Τσίπρας για υποκλοπές: “Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει”

Μήνυμα με αιχμές για την κυβέρνηση και την ηγεσία του Άρειου Πάγου έστειλε σχολιάζοντας την απόφαση του εισαγγελέα για τις υποκλοπές ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», αναφέρει χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός.

«Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο», καταλήγει ο κ. Τσίπρας.