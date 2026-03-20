Τσιάρας: «Προτεραιότητα ο περιορισμός του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο»

Στην ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα, εν μέσω των πιέσεων που προκαλεί η διεθνής συγκυρία, αλλά και στην επιχείρηση περιορισμού του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την κατάσταση στο νησί ιδιαίτερα κρίσιμη, επισημαίνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου εκτός της νήσου Λέσβου.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια, με τον κίνδυνο διασποράς να παραμένει υψηλός, εάν δεν περιοριστεί άμεσα.

Επίσης, σημείωσε ότι το υπουργείο έχει ενεργοποιήσει το σύνολο των διαθέσιμων μηχανισμών, εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, σε πλήρη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

«Η παρουσία της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας στη Λέσβο είναι συνεχής, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών και την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης. Αυτή είναι η στιγμή που ή θα καταφέρουμε να περιορίσουμε τη νόσο σε αυτήν την καταγραφή που έχουμε ή θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα για την ελληνική κτηνοτροφία», τόνισε.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι υπήρξε έγκαιρη κινητοποίηση των αρχών ήδη από την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι, από τότε είχαν ξεκινήσει οι απαραίτητοι σχεδιασμοί και οι προληπτικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία των επόμενων εβδομάδων, τις οποίες χαρακτήρισε καθοριστικές για την πορεία της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Όπως προειδοποίησε, η επιτυχής ανάσχεση της νόσου στη σημερινή της έκταση θα κρίνει εάν θα αποφευχθούν ευρύτερες επιπτώσεις στον κλάδο. «Αυτό που διακυβεύεται είναι πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, πρέπει να κλείσουμε τον κύκλο της μετάδοσης του αφθώδους πυρετού και να σταματήσει εκεί».

Παράλληλα, αναγνώρισε τη σοβαρή οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται ήδη οι κτηνοτρόφοι, οι συνεταιρισμοί και οι μεταποιητικές μονάδες της Λέσβου, τονίζοντας ότι οι συνέπειες επεκτείνονται σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα, ιδίως λόγω των περιορισμών στη διακίνηση προϊόντων.

Όπως γνωστοποίησε, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών για την ενεργοποίηση μέτρων στήριξης, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος θα καταβληθούν κανονικά.

«Θα δοθούν οι αποζημιώσεις, οι οποίες προβλέπονται και για τον θάνατο με τα ζώα και για αποζημίωση, λόγω απώλειας εισοδήματος. Δεν συζητάμε γι’ αυτά. Αυτά είναι καθιερωμένες διαδικασίες», σχολίασε.

Ο κ. Τσιάρας απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, προσθέτοντας ότι η φύση της νόσου επιβάλλει παρατεταμένη περίοδο αυξημένης επιφυλακής, προκειμένου να περιοριστεί οριστικά η μετάδοση.

Αναφερόμενος στην αγορά, ενόψει του Πάσχα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την επάρκεια, σημειώνοντας: «Αυτήν τη στιγμή, με βάση τις ενδείξεις που έχουμε, δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι αυξημένοι έλεγχοι είναι απολύτως αναγκαίοι, υπενθυμίζοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί και δεύτερο εργαστήριο για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων πριν από την είσοδο των ζώων στα σφαγεία.

Ταυτόχρονα, συνέδεσε την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των μέτρων και με την εμπειρία της ευλογιάς, διευκρινίζοντας ότι η πασχαλινή περίοδος είναι κρίσιμη, για να μην επαναληφθούν λάθη που στοίχισαν ακριβά πέρυσι.

Όπως είπε, «το μεγάλο στοίχημα, για να μπορέσουμε να κλείσουμε τον κύκλο της ευλογιάς, είναι η περίοδος του Πάσχα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στις πιέσεις που δέχεται συνολικά ο πρωτογενής τομέας από τις ανατιμήσεις σε βασικές εισροές, όπως τα λιπάσματα και το πετρέλαιο κίνησης, εξαιτίας της διεθνούς κρίσης.

Όπως είπε, το υπουργείο παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη των τιμών σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης και διαβεβαίωσε τους αγρότες ότι, όπως η κυβέρνηση στήριξε τους αγρότες στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με την ίδια λογική θα υπάρξει και τώρα ανάλογη στήριξη.

«Η κυβέρνηση είναι εδώ να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο. Αυτήν τη στιγμή, συλλέγουμε όλα τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε, βλέποντας ότι όντως υπάρχουν ανατιμήσεις, σε ποιον βαθμό είναι και που ενδεχομένως θα καταλήξει όλη αυτή η υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων που ανέλαβε η κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες στις κινητοποιήσεις, απάντησε ότι είτε έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Ειδικότερα, για το αγροτικό ρεύμα είπε ότι το νέο τιμολόγιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1 Απριλίου 2026, ενώ η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία από την 1η Νοεμβρίου.