Τσιάρας: Η ελληνική αγροδιατροφή στην πρώτη γραμμή της εξωστρέφειας

Την έναρξη της FOOD EXPO 2026, της μεγαλύτερης έκθεσης τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μιας από τις σημαντικότερες διεθνώς, κήρυξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό ρόλο της ελληνικής αγροδιατροφής για την οικονομία και την εξωστρέφεια της χώρας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κ. Τσάρας επισήμανε ότι η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει τη δυναμική του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα και τον αυξανόμενο εξαγωγικό προσανατολισμό του κλάδου. «Με πάνω από 1.300 εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, περισσότερα από 50.000 προϊόντα τροφίμων και ποτών και πάνω από 45.000 επισκέπτες από περισσότερες από 80 χώρες, η FOOD EXPO αποτελεί μια πραγματική παγκόσμια συνάντηση της αγοράς τροφίμων και ποτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η έκθεση αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα για τη δημιουργία νέων συνεργασιών και εμπορικών συμφωνιών, καθώς και για την ανάδειξη νέων τάσεων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Στην ομιλία του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι η ελληνική αγροδιατροφή αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της εθνικής οικονομίας, συνδέοντας την πρωτογενή παραγωγή με τη μεταποίηση, τη γαστρονομία, τον τουρισμό και φυσικά τις εξαγωγές.

Όπως ανέφερε, η χώρα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως είναι το φυσικό περιβάλλον, η ποικιλία ποιοτικών πρώτων υλών, η μεσογειακή διατροφική παράδοση και ένα ολοένα ισχυρότερο επιχειρηματικό οικοσύστημα στον χώρο της μεταποίησης τροφίμων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα πιστοποιημένα ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, τα οποία έχουν φτάσει τα 121, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης. «Η φέτα, οι ελιές Καλαμάτας, ο κρόκος Κοζάνης και δεκάδες ακόμη προϊόντα, αποδεικνύουν ότι η ελληνική παραγωγή μπορεί να συνδυάζει ποιότητα, αυθεντικότητα, πιστοποίηση και υψηλή διατροφική αξία», δήλωσε ο υπουργός.

Όπως είπε, «η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στις εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου. Ενδεικτικά, οι εξαγωγές οπωροκηπευτικών αυξήθηκαν από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023, γεγονός που επιβεβαιώνει την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές».

Ο κ. Τσιάρας παρουσίασε και τις βασικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων.

Όπως σημείωσε, «το 2026 αποτελεί κομβική χρονιά για την ενεργοποίηση σημαντικών δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. Μεταξύ άλλων:

Προχωρά η αξιολόγηση επενδύσεων για εκσυγχρονισμό και κατασκευή θερμοκηπίων ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, με αιτήσεις που ξεπέρασαν τα 270 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών κατατέθηκαν 6.829 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 241 εκατομμυρίων ευρώ, με ενισχύσεις έως 44.000 ευρώ για κάθε νέο αγρότη.

Ενεργοποιούνται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, δημόσιας δαπάνης 160 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία μπορούν να κινητοποιήσουν επενδύσεις έως 365 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει και ο τομέας της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, καθώς για επενδύσεις προϋπολογισμού 134,6 εκατομμυρίων ευρώ κατατέθηκαν 546 αιτήσεις συνολικού ύψους 873 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, προχωρούν σημαντικές παρεμβάσεις για αρδευτικές υποδομές, αγροτική οδοποιία, συνεργασίες παραγωγών με ερευνητικά ιδρύματα και προγράμματα τοπικής ανάπτυξης μέσω LEADER, που αναμένεται να ωφελήσουν έως και 3.000 επενδυτές και επιχειρήσεις στην περιφέρεια».

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη FOOD EXPO, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συμμετείχε επίσης σε εκδήλωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, όπου ανέδειξε τον ρόλο της αγροδιατροφής ως βασικού πυλώνα της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Όπως υπογράμμισε, η ενίσχυση της εξαγωγικής δυναμικής των ελληνικών προϊόντων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής.

«Η εξωστρέφεια της ελληνικής αγροδιατροφής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις ελληνικές επιχειρήσεις», τόνισε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι στόχος της Πολιτείας είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε τα ελληνικά προϊόντα να κατακτήσουν ακόμη ισχυρότερη θέση στις διεθνείς αγορές. Όπως είπε, η ποιότητα των προϊόντων μας, η καινοτομία των επιχειρήσεων και η ισχυρή διεθνής ζήτηση, δημιουργούν ένα περιβάλλον μεγάλων ευκαιριών για την ελληνική αγροδιατροφή.

Νωρίτερα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεναγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της FORUM Α.Ε., Θανάση Παναγούλια, συνοδευόμενος από τους υφυπουργούς Χρήστο Κέλλα και Γιάννη Ανδριανό, τους γενικούς γραμματείς Σπύρο Πρωτοψάλτη, Αργυρώ Ζέρβα και Αντώνη Φιλιππή, τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ Αντώνη Ζαμπέλα και τον αντιπρόεδρο του ΕΦΕΤ Ιδομενέα Μαρκάκη.