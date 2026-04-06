Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Δεν έχω συνειδησιακό πρόβλημα, θα το ξανάκανα – Με στέλνουν στη δικαιοσύνη για 190 ευρώ”

Υπερασπίστηκε την παρέμβαση που έκανε υπέρ πολίτη, που τον έβαλε στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην παραίτησή του ο Κώστας Τσιάρας.

Ο τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε πως «θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, δεν έχω συνειδησιακό πρόβλημα, θα το ξανάκανα 100 φορές».

«Με στέλνουν στη δικαιοσύνη για 190 ευρώ, δεν γνώριζα αυτό που έκανε ο συνεργάτης μου. Αν το γνώριζα θα του έλεγα να το ξανακάνει 100 φορές . Δεν είναι ρουσφέτι η βοήθεια και η υπεράσπιση σε έναν αδύναμο πολίτη που δεν έχει πρόσβαση πουθενά και έχει υποστεί καταστροφή. Δεν θα έπαυα ποτέ να υπερασπίζομαι τον αδύναμο πολίτη» ανέφερε ο κ. Τσιάρας.

Για όσους τον κατηγορούν απάντησε: «Ας κοιτάξουν όλοι αυτοί τα δικά τους».

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό το ποσό που αναφέρεται στη δικογραφία είναι περί τα 22.000 ευρώ που πήρε συνολικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος. «Δεν συνδέεται το ‘πρασίνισμα’» με καμία άλλη επιδότηση, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά στην ίδια την συνταγματική επιταγή. Δηλαδή πρέπει να αρθεί ασυλία. Το ζήτημα όμως είναι ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να τυγχάνουν μεγαλύτερη διερεύνηση. Υπάρχει τεράστιο λάθος με το πόσο, διαθέτω και αεροφωτογραφίες που δείχνουν τη συγκεκριμένη περιοχή πριν το «Ιανό» και το 2022 που έχει αποκατασταθεί»