Τσακαλώτος: Το αιχμηρό σχόλιο για τη συνέντευξη Τσίπρα στη Le Monde – “Μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες”

Πολλή συζήτηση πυροδότησε η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια.

Ένας από αυτούς που έσπευσαν να σχολιάσουν τα όσα δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός ήταν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, πρώην υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και νυν βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Τσακαλώτος αφήνει αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι διαβάζοντας τη συνέντευξή του, του γεννήθηκαν απορίες.

“Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της;

Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);” διερωτάται ο πρώην υπουργός Οικονομικών και καταλήγει:

“Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;”.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου:

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα αναφέρθηκε στο δημοψήφισμα του 2015, στα μέτρα λιτότητας που επέβαλε στη χώρα και στην έξοδο από τα μνημόνια, καθώς και στην αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μίλησε για το βιβλίο που ετοιμάζει και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.