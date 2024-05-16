Τριαντόπουλος: Ειδικό σχήμα στήριξης των επιχειρήσεων σε Σουφλί και Φέρες για τις επιπτώσεις από την πυρκαγιά του 2023

Τον Έβρο επισκέφθηκε χθες ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος, στο πλαίσιο του έργου που επιτελείται στην περιοχή μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου 2023.

Πρόκειται, όπως τονίζει ανακοίνωση του υπουργείου, για ένα έργο που περιλαμβάνει, αφενός, την υλοποίηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης της περιοχής, με δημοσιονομική επίπτωση που ξεπερνά -μέχρι τώρα- τα 100 εκατ. ευρώ, και, αφετέρου, το εγχείρημα της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της περιοχής που δρομολογείται από ειδική κυβερνητική επιτροπή.

Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε στη Δαδιά του Δήμου Σουφλίου η τακτική μηνιαία συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Έβρου, όπου παρουσιάστηκαν τα βήματα που έχουν ακολουθηθεί μέχρι τώρα, τηρώντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από την πρώτη στιγμή. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με τη συμμετοχή και του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Αθανάσιου Κοντογεώργη, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο έργο που έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του «Evros Meta», αλλά και στις επόμενες κινήσεις ενός σχεδίου που περιλαμβάνει τρεις πυλώνες έργων, τις στοχευμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις, τα έργα υποδομής και τις πολιτικές ανάπτυξης της περιοχής με έμφαση στον κεντρικό και βόρειο Έβρο. Στη συνέχεια, ακολούθησε επίσκεψη σε τρία μουσεία μεταξιού στο Σουφλί, όπου αποτυπώνεται με ιδιαίτερα όμορφο και περίτεχνο τρόπο η ιστορική συνέχεια μιας σπουδαίας παραγωγικής δραστηριότητας μέχρι και σήμερα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις με επαγγελματίες και φορείς της περιοχής.

Ακόμη, χθες το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διευρυμένη και ανοικτή συνεδρίαση εργασίας με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής του Έβρου στην Αλεξανδρούπολη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπό τον περιφερειάρχη, ο κ. Τριαντόπουλος παρουσίασε στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, αλλά και σε επιχειρηματίες και πολίτες που συμμετείχαν στην εκδήλωση, τα βασικά στοιχεία τόσο του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης, όσο και του σχεδίου για την ανάπτυξη του Έβρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Παράλληλα, όμως ζητήθηκε και από τους φορείς η υποβολή προτάσεων εντός του μήνα, στο πλαίσιο της συνεχούς διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

«Η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου στον Έβρο μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023 συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Από την πρώτη στιγμή διαμορφώθηκε και υλοποιείται ένα σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης της περιοχής με δημοσιονομική επίπτωση που, πλέον, ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι πληρωμές στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ. Το πλαίσιο της κρατικής αρωγής αφορά τόσο την πρώτη αρωγή, όσο και την προκαταβολή του 50% της κρατικής αρωγής, τα οποία και έχουν καταβληθεί σε όλους τους δικαιούχους, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Τις επόμενες λίγες ημέρες θα εκδοθεί και η Υπουργική Απόφαση που θα αφορά το τελικό ποσό της κρατικής αρωγής, ώστε να αρχίσει και η καταβολή του υπόλοιπου 50% της κρατικής αρωγής στους δικαιούχους», σημείωσε ο κ. Τριαντόπουλος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στον Έβρο. Παράλληλα με την κρατική αρωγή, όπως είπε, «έχει ενεργοποιηθεί από την αρχή του μήνα το ειδικό σχήμα για την στήριξη των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την τουριστική δραστηριότητα στον Δήμο Σουφλίου και στη δημοτική ενότητα Φερών, ώστε να μετριαστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις μετά την πυρκαγιά». Πρόκειται, όπως τόνισε ο υφυπουργός, για ένα ειδικό σχήμα στήριξης, όπου μετά την αίτηση στην πλατφόρμα «mybusinesssuport» μέχρι τέλος του Μαΐου θα ακολουθήσουν οι σχετικοί υπολογισμοί και οι δικαιούχοι θα μπουν εκ νέου για να αποδεχτούν το ποσό της επιχορήγησης που θα τους αναλογεί. «Με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς προχωρά, εντός του χρονοδιαγράμματος, και το σχέδιο για την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση του Έβρου, υπό το έργο ειδικής κυβερνητικής επιτροπής. Ένα σχέδιο με τρία συστατικά, τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις, όπως αυτές περιλαμβάνονται και στο προσχέδιο του master plan που τέθηκε σε διαβούλευση, τα έργα υποδομής και τις αναπτυξιακές πολιτικές. Με τις τελευταίες να ανακοινώνονται την επόμενη περίοδο σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τα αρμόδια υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς. Και αυτή η συνεργασία συνεχίζεται με όλους και με συχνή παρουσία στο πεδίο και σε κάθε γωνιά του Έβρου», υπογράμμισε ο κ. Τριαντόπουλος.

