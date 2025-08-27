Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο Πέμπτη 28 Αυγούστου

Θα συμμετάσχει σε εκδήλωση παρουσίασης έργων και θα συναντηθεί με πρυτάνεις, παραγωγικούς φορείς και βουλευτές της Βόρειας Ελλάδας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
DEBATER NEWSROOM

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με Πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας, ενόψει της 89ης ΔΕΘ.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο Πρωθυπουργός στις 11:30 θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη, που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί επίσης με βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

