Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο Παρασκευή 29 Αυγούστου

Αύριο, Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, στις 10:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνει σειρά κρίσιμων θεμάτων που αφορούν την παιδεία, την ανάπτυξη, την ενέργεια, την εξωτερική πολιτική, την αυτοδιοίκηση, τον πολιτισμό και την αγροτική οικονομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, οι υπουργοί θα παρουσιάσουν τις εξής νομοθετικές πρωτοβουλίες:

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη θα εισηγηθεί την προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, με έμφαση στις καινοτομίες που θα εφαρμοστούν.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει πακέτο ρυθμίσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη στήριξη της βιομηχανίας και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα εισαγάγει τον νέο Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος θα αναπτύξει το σχέδιο νόμου που αφορά τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2024/900 σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, αλλά και για την προστασία από φθορές ή καταστροφές έργων πολιτιστικής αξίας.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας θα εισηγηθεί το νομοσχέδιο για τη βιώσιμη αλιεία.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης θα παρουσιάσει τις ρυθμίσεις για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.

Η συνεδρίαση αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης σε μια σειρά κρίσιμων τομέων, ενόψει της νέας πολιτικής και θεσμικής περιόδου.