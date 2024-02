Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter στα αγγλικά ευχαριστεί την Τουρκία για την βοήθεια της στην Ελλάδα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε:

Our gratitude goes out to Türkiye for sending two firefighting planes and one helicopter to assist us in our fight against forest fires. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇬🇷@RTErdogan