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Θεοδωρικάκος: Υπέβαλε μήνυση για επιχείρηση ηλεκτρονικής εξαπάτησης

Σχετικά με γραπτό μήνυμα που έλαβε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και είχε ως υποτιθέμενο αποστολέα τον υπουργό

Θεοδωρικάκος: Υπέβαλε μήνυση για επιχείρηση ηλεκτρονικής εξαπάτησης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Μήνυση υπέβαλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, για επιχείρηση ηλεκτρονικής εξαπάτησης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε, σήμερα το πρωί, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, για τα αδικήματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, της διασποράς ψευδών ειδήσεων, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της πρόθεσης εξαπάτησης τρίτων προσώπων και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης που ενδεχομένως προκύψει από την διερεύνηση της υπόθεσης.

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Αφορμή αποτέλεσε γραπτό μήνυμα που έλαβε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και είχε ως υποτιθέμενο αποστολέα τον κ. Θεοδωρικάκο. Στο συγκεκριμένο μήνυμα ο υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να απευθύνεται στον παραλήπτη, υπονοώντας πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές, κάτι που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.

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