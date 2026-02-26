Τα θέματα που συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Μητσοτάκη

Πολλά ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, οι υπουργοί προχώρησαν στις παρουσιάσεις σε πρωτοβουλίες τους.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου και o Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαος Τσάφος παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. και της σύμπραξης Chevron και Helleniq Energy.

Η παρουσίαση ανέδειξε, μεταξύ άλλων, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το 2022 για επιτάχυνση των ερευνών εξόρυξης φυσικού αερίου, τον υποδιπλασιασμό του χρόνου από την Υπουργική Απόφαση αποδοχής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως την ολοκλήρωση της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, από 22 σε 11 μήνες, καθώς και τον διπλασιασμό της έκτασης των υπό εξερεύνηση περιοχών για υδρογονάνθρακες, από σχεδόν 48.000 σε πάνω από 94.000 τ.χλμ. Οι δυνητικές επενδύσεις για εξερεύνηση και εκτέλεση επόμενων γεωτρήσεων φτάνουν το 1 δις ευρώ, ενώ το άμεσο προβλεπόμενο οικονομικό όφελος για το Κράτος εκτιμάται σε περίπου 40% επί των κερδών, επιπλέον των σημαντικών πλεονεκτημάτων για τους πολίτες και τη χώρα, όπως η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι ποιοτικές θέσεις εργασίας, η αναπτυξιακή ώθηση, η γεωστρατηγική ενίσχυση της Ελλάδας.

Ως αποτέλεσμα των ενεργειακών συμφωνιών, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα η πρώτη υπεράκτια γεώτρηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα.

Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέδειξαν επίσης τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, μίας κομβικής ελληνικής πρωτοβουλίας, που αποτελεί έναν νέο δρόμο φυσικού αερίου για την Ευρώπη, από τον Νότο στον Βορρά και ενώνει 7 χώρες και 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Από το 2019, έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές προκειμένου να δημιουργηθεί η νέα αυτή ενεργειακή αρτηρία, όπως οι TAP (2020), IGB (2022), FSRU (2024), και οι σταθμοί συμπίεσης σε Αλεξανδρούπολη (2025) και Αμπελιά Φαρσάλων (2026). Η γεωγραφική μας θέση μετατρέπεται σε γεωπολιτική ισχύ, με σημεία-σταθμούς το P-TEC που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 6-7 Νοεμβρίου 2025, με ρεκόρ συμμετεχόντων (1200 από 25 χώρες, 4 Υπουργοί ΗΠΑ, 80 ανώτατοι Αμερικανοί Αξιωματούχοι, 17 Ευρωπαίοι Υπουργοί, σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες), και τη Διατλαντική Σύνοδο που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος στην Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου 2026, όπου αναδείχθηκε η ενέργεια ως πυλώνας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, επιβεβαιώθηκε και αναβαθμίστηκε περαιτέρω ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική.

Παράλληλα, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού, εγκρίθηκε η παράταση του Βασικού Σταδίου Ερευνών στην από 31.10.2017 Σύμβαση Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος, που κυρώθηκε με τον Νόμο 4525/2018 (ΦΕΚ Α’ 47/15.3.2018).

Η Υπουργός Πολιτισμού κ. Στυλιανή Μενδώνη παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ολοκληρωμένη στρατηγική του Υπουργείου για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον πολιτιστικό τομέα, με βάση τις κατευθύνσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου που είχε συγκροτήσει ο Πρωθυπουργός το 2023. Στη σχετική Έκθεση, ο Πολιτισμός είχε αναδειχθεί ως στρατηγική προτεραιότητα και συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή.

Κεντρικό στοιχείο της παρουσίασης αποτέλεσε η υπό ανάπτυξη Εθνική Στρατηγική ΤΝ για τον Πολιτισμό με ορίζοντα 2026–2032, η οποία βασίζεται στις μελέτες «Εθνική Στρατηγική Ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Διαχείριση, Διατήρηση και Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και «Στρατηγική Μελέτη για την προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων κατά την ανάπτυξη της ΤΝ σε όλες τις μορφές τέχνης», που καταρτίστηκαν από τεχνικό σύμβουλο και τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), αντίστοιχα.

Στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η στρατηγική οργανώνεται γύρω από οκτώ πυλώνες: γνώση και έρευνα, ψηφιακή διαφύλαξη μέσω digital twins, πολιτιστική εξωστρέφεια και διπλωματία, εμβυθιστικές εμπειρίες επισκεπτών μέσω VR/AR, κατάρτιση και καινοτομία, παραγωγική ΤΝ, ηθική διακυβέρνηση και, τέλος, βιώσιμη χρηματοδότηση. Στον τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας, η στρατηγική επικεντρώνεται στα ζητήματα της προστασίας των δημιουργών, των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο στο νέο περιβάλλον της ΤΝ, στη θωράκιση της δημιουργικότητας και του πρωτότυπου περιεχομένου, στις εργασιακές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοινώθηκε η θεσμική αναδιοργάνωση του ΟΠΙ με νέο Προεδρικό Διάταγμα.

Σημαντική θέση στην παρουσίαση κατέλαβε η έναρξη συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με το ελληνικό εργοστάσιο ΤΝ Pharos AI Factory, ένα από τα επτά ευρωπαϊκά εργοστάσια ΤΝ που δημιουργούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EuroHPC, μέσω της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας και της συμμετοχής στη δράση «Ανάπτυξη Υπηρεσιών ΤΝ για τη Γλώσσα και τον Πολιτισμό». Το ΥΠΠΟ ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει με πρωτογενές και έγκυρο ελληνικό ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο στη συγκρότηση Ελληνικών Χώρων AI-ready Δεδομένων για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, στην ανάπτυξη Ελληνικού Μεγάλου Γλωσσικού Μοντέλου (LLM) και στη δημιουργία εξειδικευμένων γνωσιακών βάσεων και εργαλείων συνομιλιακού χαρακτήρα (chatbots) πολιτιστικού περιεχομένου.

Επίσης, ανακοινώθηκε η συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής ΤΝ στο ΥΠΠΟ με συμβουλευτικό ρόλο για την εποπτεία εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και τον συντονισμό δράσεων και έργων. Τέλος, η παρουσίαση κατέληξε στις άμεσες επιχειρησιακές πρωτοβουλίες του ΥΠΠΟ, μεταξύ των οποίων η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης & Συστημάτων Μάθησης (AILS Lab) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών ΤΝ με αντικείμενο τους χώρους και τα μνημεία UNESCO της Ελλάδας, καθώς και επιλεγμένα χριστιανικά και οθωμανικά μνημεία της Επικράτειας.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιος Πετραλιάς παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα α) Αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων, β) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου και άλλες μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις.

Α) Το Υπουργείο προχωρά σε ένα συνεκτικό πλέγμα θεσμικών, διοικητικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων με στόχο τη δραστική αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο.

– Ενίσχυση των εργαλείων άμεσης ψηφιακής παρέμβασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

Θεσπίζεται νέα αρμοδιότητα της Ε.Ε.Ε.Π., ώστε να μπορεί:

· να ζητά άμεσα την αφαίρεση ή απενεργοποίηση πρόσβασης σε περιεχόμενο που σχετίζεται με παράνομα τυχερά παίγνια ή την προώθησή τους, απευθείας από παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών (ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα, μηχανές αναζήτησης),

· να αιτείται πληροφορίες ταυτοποίησης από διαδικτυακούς παρόχους για συγκεκριμένους χρήστες, λογαριασμούς ή ιστοσελίδες που σχετίζονται με τέτοια παράνομα παίγνια.

Στόχος είναι η Ε.Ε.Ε.Π. να αποκτήσει τα αναγκαία εργαλεία για ταχεία και αποτελεσματική επέμβαση σε περιπτώσεις παράνομου διαδικτυακού τζόγου.

– Επαναφέρεται ο μηχανισμός άμεσης σφράγισης καταστημάτων που διεξάγουν παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ή πιστοποίηση. Η προτεινόμενη διάταξη ενεργοποιεί την αυτόματη διοικητική σφράγιση.

– Υποστήριξη της κατηγορίας σε ποινικές δίκες

Αποσαφηνίζεται ο ρόλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις περιπτώσεις εκείνες που έχει το αποκλειστικό δικαίωμα τυχερών παιγνίων σε ποινικές δίκες προς υποστήριξη της κατηγορίας για παράνομα τυχερά παίγνια, που λειτουργούν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών σε καταστήματα (π.χ. internet café, καφέ).

– Αυστηρή διοικητική κύρωση για διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου, από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Η διάταξη στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου προώθησης παράνομου στοιχηματισμού από:

· influencers,

· streamers,

· digital ad networks,

· affiliates,

· διαφημιστές (advertisers),

και στη διασφάλιση ότι κάθε εμπορική επικοινωνία αφορά αποκλειστικά αδειοδοτημένους παρόχους.

– Εξορθολογισμός των ποινικών κυρώσεων για τα παράνομα παίγνια

Αλλαγή του πλαισίου των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 με στόχο τον εξορθολογισμό τους σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι το προϊσχύσαν καθεστώς οδηγούσε στην πράξη σε μειωμένες ποινές από τα δικαστήρια, υπονομεύοντας τον αποτρεπτικό χαρακτήρα αυτών.

– Τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. αποκτούν ιδιότητα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων, όταν από τους ελέγχους τους προκύπτουν ενδείξεις ή στοιχεία τέλεσης ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων (άρθρο 52 ν. 4002/2011).

– Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Ε.Ε.Π.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων αυξάνεται:

· από 80 σε 110,

· εκ των οποίων 70 θέσεις διοικητικού προσωπικού και 40 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στα τυχερά παίγνια.

– Εκσυγχρονίζεται η λειτουργία της “black list” της Ε.Ε.Ε.Π. (κατάλογος μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου), προβλέποντας την καταγραφή πρόσθετων πληροφοριών για πρόσωπα που διοργανώνουν, διεξάγουν ή προωθούν παράνομα τυχερά παίγνια, καθώς και για τις σχετικές παραβάσεις και κυρώσεις.

Εισάγεται μηχανισμός αυτόματου αποκλεισμού πρόσβασης σε παράνομους ιστότοπους, ενισχύοντας την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης διαφήμισης και διεξαγωγής παιγνίων.

Β) Αντικείμενο του σχεδίου νόμου είναι επίσης η θεσμοθέτηση απαραίτητων αναπροσαρμογών σε συνταξιοδοτικές και μισθολογικές ρυθμίσεις του Δημοσίου, καθώς και αναγκαίων μεταβολών σε φορολογικές και λοιπές διατάξεις, με κατεύθυνση τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου αποτελεί δέσμη παρεμβάσεων και επίλυσης προβλημάτων, με σαφές κοινωνικό και οικονομικό πρόσημο.

Α. Με τις προτεινόμενες διατάξεις του Μέρους Α’ του σχεδίου νόμου επιδιώκεται η επίλυση συνταξιοδοτικών ζητημάτων.

Ειδικότερα, αντιμετωπίζεται το ζήτημα του ανακαθορισμού των συντάξιμων αποδοχών του συνόλου των συντάξεων των στρατιωτικών και των εκ του νόμου εξομοιούμενων με αυτούς, καθώς και των πολεμικών συνταξιούχων του άρθρου 1 του π.δ. 168/2007 (Α’209).

Ο σχετικός ανακαθορισμός καθίσταται απαραίτητος λόγω του ότι, βάσει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που διέπει τα ως άνω πρόσωπα, η σύνταξη εξακολουθεί να συνδέεται με τον μισθό των εν ενεργεία συναδέλφων τους, με συνέπεια να ανακύπτει ανάγκη αναμόρφωσης της σύνταξης όποτε μεταβάλλεται ο προαναφερόμενος μισθός, κατά την πάγια αρχή που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Εν προκειμένω δε, η αναμόρφωση της σύνταξης, βάσει των μεταβολών των αντίστοιχων μισθολογικών διατάξεων δεν δύναται να προκύψει αυτοματοποιημένα, χωρίς τη θέσπιση σχετικών ρητών διατάξεων, με δεδομένη και την ιδιαιτερότητα των διατάξεων των νέων μισθολογικών νόμων.

Επίσης, προβλέπεται η συμπερίληψη των παθόντων σιδηροδρομικών στα μη υπακτέα πρόσωπα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης («e-ΕΦΚΑ») και η αντίστοιχη ρύθμιση ζητημάτων του συντάξιμου μισθού τους.

Εξάλλου, συμπεριλαμβάνονται στα δικαιούχα πρόσωπα της ειδικής σύνταξης της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 5039/2023 (ειδική σύνταξη θυμάτων δυστυχήματος Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023), και η περίπτωση διαζευγμένου ή χήρου και άτεκνου αποβιώσαντος.

Τέλος, αυξάνεται το όριο ηλικίας καταβολής σύνταξης για τα τέκνα συνταξιούχων οι οποίοι, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, δεν υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, ώστε να ισχύουν και για τις περιπτώσεις αυτές οι αντίστοιχες προβλέψεις για όσους υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ.

Β. Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες διατάξεις του Μέρους Β’ του σχεδίου νόμου σκοπείται η ορθολογική ρύθμιση μισθολογικών ζητημάτων.

Ειδικότερα, τροποποιείται το άρθρο 64 του ν. 5113/2024 (Α’ 96), αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη συνταξιούχων που εξακολουθούν να εργάζονται κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και μέχρι και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, και προστίθεται αναδρομικά από την 24η.6.2023 στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού η κατηγορία των υπαλλήλων που κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς του πρώην Ι.Κ.Α.

Περαιτέρω, καταργούνται αναδρομικά από την 1η.1.2025 διατάξεις με τις οποίες είχε χορηγηθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων των ΟΤΑ το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη, καθώς το θέμα του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των υπαλλήλων των ΟΤΑ έχει ρυθμιστεί αναδρομικά από την 1η.1.2025 με την 2/7612/ΔΕΠ/21.3.2025 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄ 1401) και με την 2/39821/ΔΕΠ/1.9.2025 όμοια (Β΄ 4708).

Γ. Εξάλλου, με τις διατάξεις του Μέρους Δ’ του σχεδίου νόμου προτείνεται μια σειρά αναγκαίων τροποποιήσεων σε φορολογικές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα:

α) εισάγεται το νέο σύστημα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αγροτικού πετρελαίου, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2026. Το νέο σύστημα προβλέπει την επιστροφή του ΕΦΚ και του αναλογούντος σε αυτόν ΦΠΑ απευθείας στην αντλία και θα υλοποιηθεί μέσω ειδικής εφαρμογής που αναπτύσσεται από την ΑΑΔΕ. Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των αγροτών, οι οποίοι θα λαμβάνουν την έκπτωση άμεσα κατά την πληρωμή. Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι ο ΕΦΚ επιστρέφεται στους πρατηριούχους ή συμψηφίζεται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί,

β) για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών εισάγεται ειδική ρύθμιση, που θα ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2025, σύμφωνα με την οποία, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτών θα υπολογίζεται, μειωμένο κατά ποσοστό 30%, σε σχέση με το ποσό που θα προέκυπτε από την εφαρμογή των γενικών διατάξεων του άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Πρόκειται για ικανοποίηση παγίου αιτήματος του ως άνω Κλάδου επαγγελματιών.

Δ. Τέλος, με τις προτεινόμενες διατάξεις του Μέρους Ε’ του σχεδίου νόμου επιλύονται, μέσω εισαγωγής βελτιωτικών ρυθμίσεων, πρακτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας, στην οποία αφορούν οι προτεινόμενες διατάξεις.

Ειδικότερα:

α) τροποποιείται το πλαίσιο χορήγησης και επιστροφής προκαταβολών προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και επικαιροποιούνται οι όροι και η διαδικασία εξόφλησης λογαριασμών από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρακτικά ζητήματα που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή μέχρι σήμερα της διαδικασίας, ενώ -για πρώτη φορά- τίθεται ως προϋπόθεση για την εξόφληση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών των ανεξόφλητων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας Φορέα που δεν ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση η προηγούμενη βεβαίωσή του προς εξόφληση ποσού σε βάρος του Φορέα αυτού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ως εσόδου του Ελληνικού Δημοσίου. Η νέα αυτή ρύθμιση συμβάλλει στη συνετή διαχείριση από τους ως άνω Φορείς των σχετικών οικονομικών τους υποχρεώσεων.

β) παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους αγροτικών συνδέσεων, αλλά και τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ) που δεν έχουν ενταχθεί στο ειδικό τιμολόγιο ΓΑΙΑ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας να ενταχθούν σε αυτό από την 1η Απριλίου 2026, προκειμένου να μειωθεί το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, κατά την οποία οι καταναλώσεις των αγροτών αυξάνονται σημαντικά.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να καταργεί ειδικούς λογαριασμούς που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του ν. 3697/2008 (Α’ 194) για λόγους εξορθολογισμού της διαχείρισης αυτών, στο πλαίσιο της λογιστικής μεταρρύθμισης, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταργείται ο ν. 3068/2002 και αναμορφώνεται το πλαίσιο που κατ’ εκτέλεση του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος ρυθμίζει τη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Η μεταρρύθμιση επιχειρείται υπό το πρίσμα της ανάγκης ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας του μηχανισμού συμμόρφωσης των διοικητικών οργάνων προς τις εκδοθείσες δικαστικές κρίσεις.

Η διαδικασία συμμόρφωσης αναμορφώνεται ουσιωδώς, με στόχο: α) την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου και β) την επιτάχυνση της διαδικασίας συμμόρφωσης.

Κεντρικές τομές προς την κατεύθυνση αυτή συνιστούν:

– Η «λειτουργική» σύμπραξη της Διοίκησης στη διαδικασία συμμόρφωσης, ενώ υπάρχει συμμετοχή πλέον της Διοίκησης, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του αιτούντος,

– η διεύρυνση και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Συμμόρφωσης, το οποίο μπορεί, μεταξύ άλλων, να διατάσσει κάθε πρόσφορο προσωρινό μέτρο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις τους, καθώς και να συμπληρώνει ή να τροποποιεί τα ληφθέντα προσωρινά μέτρα. Τα προσωρινά μέτρα ισχύουν έως ότου ο υπόχρεος φορέας συμμορφωθεί πλήρως προς τη δικαστική απόφαση, το πρακτικό και την απόφαση του συμβουλίου.

– Η επιτάχυνση της διαδικασίας και η επιβολή προστίμου που τρέχει μέχρι τη συμμόρφωση της διοίκησης.

– Η υπόδειξη του τρόπου συμμόρφωσης της Διοίκησης προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με βάση τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Παράλληλα, εισάγεται ρητός κανόνας περί παρέλευσης τρίμηνης προθεσμίας από την επίδοση της δικαστικής απόφασης ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης συμμόρφωσης.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η καθιέρωση υποχρεωτικού πειθαρχικού ελέγχου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, στοιχείο που ενισχύει τον δεσμευτικό χαρακτήρα των δικαστικών αποφάσεων και λειτουργεί αποτρεπτικά έναντι φαινομένων διοικητικής αδράνειας.

Η Υπουργός Πολιτισμού κ. Στυλιανή Μενδώνη παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη σύσταση νομικού προσώπου, υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε.» και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων.

Αντικείμενο του σχεδίου νόμου είναι η σύσταση από το ελληνικό δημόσιο (Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού) και τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π) νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ»: (Hellenic Heritage Organisation SA) και διακριτικό τίτλο «Hellenic Heritage», η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

Η υπό ίδρυση ανώνυμη εταιρεία καθίσταται ο βασικός επιχειρησιακός και εκτελεστικός βραχίονας του Ο.Δ.Α.Π. Αποτελεί διοικητικά, οικονομικά και επιχειρησιακά αυτοτελή εξειδικευμένη αναπτυξιακή δομή, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, με σκοπό την αποτελεσματικότερη: α. Υλοποίηση των αναγκαίων έργων και επιχειρησιακών δράσεων για την εκπλήρωση των στρατηγικών σκοπών του Ο.Δ.Α.Π., β. Διαχείριση και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, του portal www.hellenic heritage.gr, και της πλατφόρμας Hellenic Heritage και συνολικά των ψηφιακών έργων κυριότητας του Ο.Δ.Α.Π. ή του Υπουργείου Πολιτισμού, των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στον Ο.Δ.Α.Π., γ. Ανάδειξη του συνόλου των πολιτιστικών πόρων με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης και των καινοτόμων μέσων, δ. Αξιοποίηση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Ο.Δ.Α.Π. και της ακίνητης περιουσίας κυριότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, η διαχείριση της οποίας έχει ανατεθεί στον Ο.Δ.Α.Π, και ε. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εμπορικής πολιτικής για την προβολή, προώθηση και διάθεση στο κοινό και στους ιδιώτες εμπόρους των προϊόντων και υπηρεσιών του Ο.Δ.Α.Π.

Το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται ως στρατηγική επιλογή -σε συνέχεια του εκσυγχρονισμού του Ο.Δ.Α.Π.- και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη απόπειρα θέσπισης νομοθετικού πλαισίου δια της σύστασης της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα έχει αμιγώς αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, επιχειρησιακό χαρακτήρα για την εκτέλεση έργων και δράσεων και ολοκληρωμένη εμπορική πολιτική, με στόχο την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού ως ανταγωνιστικού μεγέθους και συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας διεθνώς.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών μέτρων ενίσχυσης μετά από φυσικές καταστροφές.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η θεσμοθέτηση ενός νέου, σύγχρονου και ολοκληρωμένου πλαισίου οικονομικών ενισχύσεων, το οποίο περιλαμβάνει τη χορήγηση α) στεγαστικής συνδρομής, β) της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής αρωγής, γ) της προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης, δ) εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και ε) την παραχώρηση ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων. Όλες οι ανωτέρω ενισχύσεις και παροχές χορηγούνται σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, για την αποκατάσταση βλαβών που υπέστησαν κτιριακές υποδομές τους.

Βασικές επιδιώξεις του νομοθετήματος αποτελούν: α) η επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης των οικονομικών ενισχύσεων, μέσω της αξιοποίησης δοκιμασμένων πληροφοριακών συστημάτων, όπως η πλατφόρμα «e-άδειες» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), με την αντικατάσταση των έγχαρτων αιτήσεων και φακέλων και την ενεργοποίηση διαλειτουργικοτήτων με το σύνολο σχεδόν της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τη συμμετοχή των πιστοποιημένων ελεγκτών δόμησης, β) η ενίσχυση της διαφάνειας κατά τη διάρκεια ελέγχου των φακέλων, αφού ο πολίτης, μέσω του μηχανικού από τον οποίο εκπροσωπείται, θα γνωρίζει άμεσα την εξέλιξη διεκπεραίωσης του αιτήματός του, γ) η εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων παροχής άμεσης οικονομικής βοήθειας μετά από φυσικές καταστροφές, δ) η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές, ειδικά στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ή πολυιδιοκτησίας των ακινήτων, ε) η αποκατάσταση του δομημένου περιβάλλοντος και του φυσικού κάλλους πληγεισών περιοχών προς αποφυγή «ερημοποίησής» τους και στ) η δυνατότητα χορήγησης στεγαστικής αρωγής σε πληγέντες παλαιότερων φυσικών καταστροφών οι οποίοι, άνευ υπαιτιότητός τους, δεν δύνανται να τη λάβουν, με αποτέλεσμα να μην αποκαθίσταται η πληγείσα περιοχή και συγχρόνως να υποχρεωθούν οι πληγέντες να επιστρέψουν την καταβληθείσα σε αυτούς πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. Με βάση τα ανωτέρω επιδιώκονται συνολικά η μετατόπιση του «κέντρου βάρους» του πλαισίου χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές και η εξισορρόπηση του «αποκαταστατικού» με τον «αποζημιωτικό» χαρακτήρα των ρυθμίσεων, η οποία αποτελεί και τη βασική φιλοσοφία του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.