Έλενα Γαλύφα: «Παίρνω ταξί για να κοιμάμαι στις διαδρομές γιατί δεν μπορώ να έχω σοφέρ»

Στην εκπομπή του Alpha «Happy Day» μίλησε η Έλενα Γαλύφα και μεταξύ άλλων μίλησε για την εμπειρία που έζησε μέσα σε ταξί.

Η γνωστή fashion blogger σημείωσε με χιουμοριστικό ύφος πως θεωρεί τη λύση του ταξί ιδανική από τη στιγμή που δεν μπορεί να έχει δικό της σοφέρ.

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«Πήρα ταξί για να κοιμηθώ μισή ώρα μέσα σε αυτό. Από το να οδηγούσα καλύτερο το ταξί να ξεκουραστούμε λίγο, εκεί έχουμε καταντήσει. Σοφέρ δεν μπορούμε να έχουμε και παίρνουμε ταξί», ανέφερε η fashion blogger.

«Ήμουν οριζοντίως, δεν με έβλεπε από τον καθρέφτη. Ξάπλωσα κανονικά, του λέω “σας πειράζει;” μου λέει “όχι, κάτσε εκεί να σου ανάψω και air condition. Τι μουσική θες;” είπα “Ό,τι σας ευχαριστεί”. Είχε εκεί μία μπαλάντα, δεν δυσκολεύτηκα», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Έλενα Γαλύφα, άρχισε την πορεία της στον χώρο του διαδικτύου μέσα από την προσωπική της σελίδα στα social media μόδας και κατάφερε να χτίσει ένα πολύ ισχυρό brand, συνεργαζόμενη με μεγάλους ελληνικούς και διεθνείς οίκους.