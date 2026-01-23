ΣΥΡΙΖΑ: Ντροπή για τη χώρα να νομοθετεί η Βουλή με βάση προσωπικές υποθέσεις υπουργών

«Οι πρακτικές νομοθέτησης, με βάση τα αιτήματα ισχυρών υπουργών και παραγόντων, θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα. Δεν αξίζουν στην Ελλάδα, δεν αξίζουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακολούθως εξηγεί: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε ταχθεί κατά του λεγόμενου νόμου Τσιάρα για τη συνεπιμέλεια των τέκνων. Δεν μπορεί ωστόσο να μη στηλιτεύσει την πρακτική της φωτογραφικής διάταξης που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει την υπουργό κ. Κεφαλογιάννη. Το γεγονός αυτό συνιστά εργαλειακή χρήση του Κοινοβουλίου και πλήττει ευθέως την αξιοπιστία των θεσμών. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα εξηγήσεις. Ντροπή!».