ΣΥΡΙΖΑ: Η τοποθέτηση του Γεραπετρίτη, αποτελεί ξεκάθαρη υποχώρηση στον εκβιασμό που εξαπολύει το καθεστώς Νετανιάχου

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

ΣΥΡΙΖΑ: Η τοποθέτηση του Γεραπετρίτη, αποτελεί ξεκάθαρη υποχώρηση στον εκβιασμό που εξαπολύει το καθεστώς Νετανιάχου
Σφοδρή επίθεση στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη εξαπέλυσε με ανακοίνωση του την Τετάρτη 1/10 ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από την πρώτη στιγμή, στήριξε και στηρίζει ολόπλευρα την αποστολή του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης «Global Sumud Flotilla», ο οποίος βρίσκεται πλέον κοντά στη Γάζα.

Ο βάρβαρος και απάνθρωπος αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και, ως εκ τούτου, είναι παράνομος. Η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτη, αποτελεί ξεκάθαρη υποχώρηση στον εκβιασμό που εξαπολύει το καθεστώς Νετανιάχου και στη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η αποστολή να φτάσει στον προορισμό της με ασφάλεια.

Η ανοχή στο έγκλημα Νετανιάχου πρέπει να λάβει τέλος άμεσα. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, όλοι και όλες πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Και η κυβέρνηση οφείλει να πάρει μία ξεκάθαρη θέση εναντίον του καθεστώτος Νετανιάχου και των απειλών και των εκβιασμών που εξαπολύει.

Φτάνει πια η ταύτιση με τον Νετανιάχου, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Γεραπετρίτη. Είναι η ώρα να σπάσει ο αποκλεισμός, είναι η ώρα να σταματήσει η γενοκτονία».

