Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για πλεονάσματα και φορολογία

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τα πλεονάσματα και την φορολογία μετά τον εβδομαδιαίο απολογισμό του πρωθυπουργού, με τις κυβερνητικές πηγές να σχολιάζουν ότι το ΠΑΣΟΚ άφησε τρία αναπάντητα ερωτήματα μετά τη (μη) απάντησή του. «Με πιο απλά λόγια, 3 ξεκάθαρες αποδείξεις ότι έχουν πάρει για τα καλά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι της πολιτικής εξαπάτησης και των ανέξοδων υποσχέσεων» σημειώνουν.