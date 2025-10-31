Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν για περιφερειακές εξελίξεις και θαλάσσια ασφάλεια
Οι δύο υπουργοί συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιάνι.
Οι συνομιλίες των δύο ΥΠΕΞ επικεντρώθηκαν στις περιφερειακές εξελίξεις και την ασφάλεια στη θάλασσα.
Επίσης οι δύο υπουργοί συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο περιφερειακών οργανισμών και τη λήψη κοινών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του ΟΗΕ ως εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.
📍Manama | #IISSMD25
FM George Gerapetritis met with #Bahrain FM Abdullatif bin Rashid Al Zayani.
Talks focused on regional developments & maritime security. pic.twitter.com/107cogRSpK— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 31, 2025
