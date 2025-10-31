Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν για περιφερειακές εξελίξεις και θαλάσσια ασφάλεια

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιάνι. 

Οι συνομιλίες των δύο ΥΠΕΞ επικεντρώθηκαν στις περιφερειακές εξελίξεις και την ασφάλεια στη θάλασσα.

Επίσης οι δύο υπουργοί συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο περιφερειακών οργανισμών και τη λήψη κοινών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του ΟΗΕ ως εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

