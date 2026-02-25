Συνάντηση Δένδια με τον πρόεδρο και CEO του American Hellenic Institute, μέλη του AHEPA και επικεφαλής Εβραίο – Αμερικανικών Οργανισμών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σημειώνει σε σημερινή ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ: «Είχα την χαρά να υποδεχθώ σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Πρόεδρο και CEO του American Hellenic Institute, κ. Nick Larigakis, μέλη του Οργανισμού AHEPA και επικεφαλής Εβραίο-Αμερικανικών Οργανισμών, στο πλαίσιο της περιοδείας τους σε Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο».

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας αναφέρει στην ανάρτησή του ότι «κατά τη συνάντηση υπογραμμίσθηκε η σημασία της διατήρησης του διαύλου επικοινωνίας μας και ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή».