Συνάντηση Δένδια με τον πρόεδρο και CEO του American Hellenic Institute, μέλη του AHEPA και επικεφαλής Εβραίο – Αμερικανικών Οργανισμών
Υπογραμμίσθηκε ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σημειώνει σε σημερινή ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ: «Είχα την χαρά να υποδεχθώ σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Πρόεδρο και CEO του American Hellenic Institute, κ. Nick Larigakis, μέλη του Οργανισμού AHEPA και επικεφαλής Εβραίο-Αμερικανικών Οργανισμών, στο πλαίσιο της περιοδείας τους σε Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο».
Είχα τη χαρά να υποδεχθώ σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Πρόεδρο και CEO του American Hellenic Institute κ. Nick Larigakis, μέλη του Οργανισμού AHEPA και επικεφαλής Εβραίο-Αμερικανικών Οργανισμών, στο πλαίσιο της περιοδείας τους σε…
— Nikos Dendias February 25, 2026
Παράλληλα, ο κ. Δένδιας αναφέρει στην ανάρτησή του ότι «κατά τη συνάντηση υπογραμμίσθηκε η σημασία της διατήρησης του διαύλου επικοινωνίας μας και ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή».
