Συλλυπητήρια ΣΥΡΙΖΑ για την ηθοποιό Ελένη Καρπέτα: “Διακρίθηκε για το ήθος και το ταλέντο της”

Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τον θάνατο της ηθοποιού και σκηνοθέτη Ελένης Καρπέτα.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως “έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Ελένη Καρπέτα, η οποία διακρίθηκε για το ήθος και το ταλέντο της και επί δεκαετίες πρόσφερε στο θέατρο και στην υποκριτική τέχνη, μέσα από την παρουσία της και στον ελληνικό κινηματογράφο”.

“Ξεκίνησε την πορεία της από τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ενώ συνέβαλε στην ίδρυση του θεάτρου ΣΤΟΑ και για πολλά χρόνια άφησε έντονο το αποτύπωμά της στο ΚΘΒΕ, αναλαμβάνοντας και τον ρόλο της δασκάλας” συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

“Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της”.