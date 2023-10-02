Στον Βύρωνα και την Κόρινθο ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψει αυτοδιοικητικών εκλογών

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, το πρωί, θα επισκεφθεί τον Βύρωνα όπου θα περιοδεύσει μαζί με τον υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά.

Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Κόρινθο, όπου θα περιοδεύσει μαζί με τον υποψήφιο περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχό.

Να κερδίσει σε όλες τις περιφέρειες επιθυμεί η ΝΔ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Στη Νέα Δημοκρατία επικρατεί αισιοδοξία ότι θα κερδηθούν και οι 13 περιφέρειες, είτε από τον πρώτο είτε από τον δεύτερο γύρο. Τόσο οι δημοσκοπήσεις, όσο και οι μετρήσεις που γίνονται τοπικά ανά την Ελλάδα δείχνουν πως το θετικό κλίμα προς το κυβερνών κόμμα δεν έχει αλλάξει. Μάλιστα, στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, την περασμένη Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε στήριξη από όλους. Γι’ αυτό κλιμάκια βουλευτών και υπουργών θα βρεθούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

