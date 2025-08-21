Επίσκεψη Γιάννη Λοβέρδου στη Στοκχόλμη για το «άνοιγμα των θυρών» του Αγίου Γεωργίου

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Λοβέρδος, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Στοκχόλμη από τις 22 έως τις 25 Αυγούστου 2025, με αφορμή τα θυρανοίξια του ανακαινισθέντος Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Η τελετή θα λάβει χώρα την Κυριακή 24 Αυγούστου και θα τελεστεί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη σουηδική πρωτεύουσα, ο κ. Λοβέρδος θα έχει συναντήσεις με τον Μητροπολίτη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας, κ. Κλεόπα, καθώς και με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Επιπλέον, θα συζητήσει με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής κοινότητας στη Σκανδιναβία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, αλλά και για τη στήριξη των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό.