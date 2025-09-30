Στο σημερινό Υπουργικό οι φοροελαφρύνσεις για 4 εκατ. Έλληνες και το μεταναστευτικό – Τι θα πει ο Μητσοτάκης
Συνεδριάζει στις 11:00 στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό
Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει, σήμερα στις 11:00, στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.
Βασικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης είναι η φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη και τα μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, που ενσωματώνει μέτρα 1,7 δισ. ευρώ.
Στο νομοσχέδιο που θα παρουσιάσει ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης περιλαμβάνονται και νέα μέτρα που δίνουν κίνητρα να μπουν κι άλλα ακίνητα στην αγορά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα.
Επίσης, επί τάπητος θα βρεθούν και άλλα σημαντικά νομοσχέδια, όπως αυτό του Άμυνας για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή και του Μετανάστευσης για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης.
Επιπλέον, θα γίνουν εισηγήσεις για θέματα προγραμματισμού της κυβέρνησης, αλλά και για θέματα καθημερινότητας, όπως για τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή και για τη σύσταση και οργάνωση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση θα αναφερθεί στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ και όπως αναμένεται να επαναλάβει αφορά 4 εκατ. Έλληνε.
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα και θα υπογραμμίσει πως οι μόνιμες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις συγκροτούν σοβαρό ανάχωμα απέναντι στο κύμα της ακρίβειας.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέματα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα σημειώσει ότι η ατζέντα του Υπουργικού αποδεικνύει τον προσανατολισμό της κυβέρνησης στο πλευρό της κοινωνίας και της πατρίδας.
Σημαντικό μέρος της συνεδρίασης θα έχει και το νομοσχέδιο που αφορά τους κανόνες για τη νόμιμη μετανάστευση και ενώ εκκρεμεί η κυβερνητική απόφαση για το αν θα παραταθεί η αναστολή υποβολής αιτήματος ασύλου για όσους έρχονται από τη Λιβύη -η ισχύς του καθεστώτος λήγει στις 11 Οκτωβρίου.
Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα της συνεδρίασης
- Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα του νομοσχεδίου «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία»,
- Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή,
- Παρουσίαση από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη του νομοσχεδίου για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης,
- Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο του νομοσχεδίου για τη σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων»,
- Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο του Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή,
- Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για τα προσχέδια δράσης υπουργείων για το 2026,
- Εισήγηση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2026,
- Εισήγηση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με τον κύκλο ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων 2025,
- Εισήγηση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα σχετικά με την κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.
