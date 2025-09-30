Στο σημερινό Υπουργικό οι φοροελαφρύνσεις για 4 εκατ. Έλληνες και το μεταναστευτικό – Τι θα πει ο Μητσοτάκης

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει, σήμερα στις 11:00, στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.

Βασικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης είναι η φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη και τα μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, που ενσωματώνει μέτρα 1,7 δισ. ευρώ.

Στο νομοσχέδιο που θα παρουσιάσει ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης περιλαμβάνονται και νέα μέτρα που δίνουν κίνητρα να μπουν κι άλλα ακίνητα στην αγορά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα.

Επίσης, επί τάπητος θα βρεθούν και άλλα σημαντικά νομοσχέδια, όπως αυτό του Άμυνας για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή και του Μετανάστευσης για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης.

Επιπλέον, θα γίνουν εισηγήσεις για θέματα προγραμματισμού της κυβέρνησης, αλλά και για θέματα καθημερινότητας, όπως για τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή και για τη σύσταση και οργάνωση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση θα αναφερθεί στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ και όπως αναμένεται να επαναλάβει αφορά 4 εκατ. Έλληνε.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα και θα υπογραμμίσει πως οι μόνιμες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις συγκροτούν σοβαρό ανάχωμα απέναντι στο κύμα της ακρίβειας.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέματα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα σημειώσει ότι η ατζέντα του Υπουργικού αποδεικνύει τον προσανατολισμό της κυβέρνησης στο πλευρό της κοινωνίας και της πατρίδας.

Σημαντικό μέρος της συνεδρίασης θα έχει και το νομοσχέδιο που αφορά τους κανόνες για τη νόμιμη μετανάστευση και ενώ εκκρεμεί η κυβερνητική απόφαση για το αν θα παραταθεί η αναστολή υποβολής αιτήματος ασύλου για όσους έρχονται από τη Λιβύη -η ισχύς του καθεστώτος λήγει στις 11 Οκτωβρίου.

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα της συνεδρίασης