Στο Προεδρικό Μέγαρο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Τασούλα

Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης 4/11 η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η κυρία Γκίλφοϊλ, επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, και έτσι αναλαμβάνει και επίσημα τα καθήκοντά της. Νωρίτερα, το ίδιο έπραξαν και οι πρέσβεις της Νορβηγίας, Harriet Berg, και του Καναδά, Sonya Thissen.

Αμέσως μετά την επίσημη παράδοση των διαπιστευτηρίων, η κυρία Γκίλφοϊλ θα κατευθυνθεί προς το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Αύριο Τετάρτη 5/11, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ θα επισκεφθεί στις 10:00 το Μέγαρο Μαξίμου για την πρώτη επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.