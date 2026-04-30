Μητσοτάκης στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – “Προοπτική ο αριθμός των ιδρυμάτων να φτάσει στα 10”

Το παρών στα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του στην Αθήνα, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.

Σημειώνεται πως στην Αθήνα βρίσκεται και Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα τελέσει τα εγκαίνια του νέου παραρτήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο πριν την επίσημη τελετή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης ξεναγήθηκαν στους χώρους του νέου πανεπιστημίου.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου συνοδεύουν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες, ενώ ο ίδιος αναμένεται να επιστρέψει στη Λευκωσία το απόγευμα της Πέμπτης.

«Είναι μεγάλη η χαρά μου και η συγκίνησή μου που είμαι σήμερα μαζί σας. Δεν κάναμε πίσω στις αγκυλώσεις της αντιπολίτευσης, που προκαλούν μεγάλες δυσκολίες εκεί όπου παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες. Η πρόοδος δεν έρχεται με καθήλωση στο χθες», ανέφερε αρχικά κατά τον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως «η προοπτική είναι ο αριθμός των ιδρυμάτων αυτών να φτάσει στα 10».

«Έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να ακολουθήσει ένα ακόμα», είπε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. «Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό που συζητείται καιρό προκειμένου να μην υπάρχει κανένα θεσμικό ερωτηματικό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα προγράμματα

Το νέο πανεπιστημιακό campus, στην πρώτη φάση ανάπτυξής του, θα φιλοξενεί προγράμματα στους τομείς της Ιατρικής, της Νομικής, της Φαρμακευτικής, της Ψυχολογίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Λογιστικής, του Marketing, της Πληροφορικής και της Επιστήμης Δεδομένων.

Όπως τονίστηκε και κατά την παρουσίαση, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, καθώς σηματοδοτεί την ίδρυση της πρώτης μη κρατικής Ιατρικής και Νομικής Σχολής στη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνολική έκταση του πανεπιστημίου θα φτάσει τα 150.000 τ.μ., ενώ η ανάπτυξή του θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις: η δεύτερη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2028 και η τρίτη έως το 2031.